Un muerto y un herido grave en un tiroteo en una 'fan zone' del Mundial en California

Un grupo de aficionados, en la 'fan zone' de San Francisco, listos para ver el Colombia - Portugal del Mundial de Fútbol, el 27 de junio de 2026.

Una persona murió y otra resultó gravemente herida el domingo en un tiroteo en un popular centro de entretenimiento en San José, California, que albergaba una zona de aficionados (fan zone) para la transmisión de partidos del Mundial, según informó la policía. No se estaban transmitiendo partidos del Mundial en el momento del tiroteo, ya que el único encuentro del día del torneo había finalizado alrededor de las 2 de la mañana, hora local (nueve horas más en España).

"Una de las víctimas fue declarada muerta en el lugar. La segunda víctima fue trasladada a un hospital local con heridas que ponían en peligro su vida", informó la policía de San José en una publicación en la plataforma de redes sociales X. "Este incidente se está investigando como un homicidio. Varias calles aledañas permanecen cerradas en la zona". añade.

El incidente ocurrió en San Pedro Square, uno de los varios lugares en el Área de la Bahía de San Francisco donde grandes multitudes se han reunido para ver los partidos del Mundial en pantallas gigantes. El Área de la Bahía ha albergado cinco partidos del Mundial hasta el momento, siendo el último un partido de eliminación directa el miércoles entre Bosnia y Estados Unidos, coanfitrión del torneo.

Un periodista de Reuters presente en el lugar observó una fuerte presencia policial, varios vehículos policiales y a una persona en camilla, parcialmente cubierta con una sábana blanca, siendo evacuada rápidamente por agentes uniformados. La zona fue acordonada y la mayoría de los bares del área cerraron tras el incidente.

Una guardia de seguridad, que prefirió permanecer en el anonimato por no estar autorizada a hablar con los medios, declaró haber visto a la persona herida en estado crítico.

"La persona seguía gimiendo y quejándose. Tenía sangre alrededor del cuello y la parte superior de la espalda", dijo. "La policía estaba hablando con el personal de seguridad y un par de testigos".

Existen varias decenas de zonas de aficionados en toda el Área de la Bahía. En ninguna más ha habido incidentes, indica la organización.