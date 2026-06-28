Miguel López, el científico ubetense que ha bautizado una proteína en honor a Rosalía en la Universidad de Harvard

A Miguel López Reina (Úbeda, Jaén) el teléfono no le deja de sonar en los últimos días. Las notificaciones son permanentes después de que Rosalía le dedicara a él y al poeta y ensayista Ocean Vuong la canción Sauvignon blanc durante el concierto que dio en Boston. La artista catalana se había enterado durante la misma actuación que este científico de la Universidad de Harvard había bautizado a una proteína con el nombre Rosalía Despechá... y con el nombre científico de RyDEP.

El vídeo en el que la artista interrumpe el concierto para dedicarle la canción a "Miguel el científico" ha dado la vuelta al mundo y ha acaparado decenas de titulares. También ha sido muy elogiado por ser una forma atractiva para divulgar la ciencia a la población.

"Estoy muy contento de poder compartir mi ciencia y mi descubrimiento. Han sido días de mucha locura, mucha gente escribiéndome, pero estoy muy feliz porque muy pocos científicos tienen una oportunidad tan clara y directa de compartir lo que están haciendo con un público más general. Al final, hacemos la ciencia para el público en general", afirma a El HuffPost López, que en sus redes sociales (@riveralopz) también ejerce como divulgador.

Tras estudiar hasta los 17 años en España, a esa edad fue becado para cursar el bachillerato en Países Bajos en Los Colegios del Mundo Unido, -en el de Gales se graduó la princesa Leonor-. Ahí consiguió una nueva beca para ir a la Universidad de Yale (Estados Unidos) para estudiar un programa combinado de cuatro años de carrera y máster de Biología molecular, celular y de desarrollo y, tras terminarlo, le aceptaron para hacer el doctorado en el programa de Ciencias biológicas y biomédicas de la Universidad de Harvard.

Durante todas las etapas ha habido algo que se iba repitiendo, que es que en su reproductor de música siempre sonaba Rosalía. No tarda en afirmar que es su cantante favorita. López la descubrió cuando la artista tenía únicamente unos 5.000 seguidores en Instagram. A su capacidad y pasión científica también le añadió un estudio de la guitarra española, primero como autodidacta y, después, con un curso en una escuela de música en Úbeda.

"Estando ahí fue cuando descubrí a Rosalía, tendría 5.000 seguidores en Instagram o así, así que me siento muy orgulloso de ver lo lejos que ha llegado, todo lo que ha conseguido y de haber invertido en una artista que ha llegado a ser tan versátil y en una de las figuras más prominentes a nivel mundial de España", celebra López, que estando en Países Bajos ya hizo hizo un trabajo de investigación sobre el disco Mal querer y cómo se comparaba con el idioma occitano del siglo XII.

Por ello, sigue alucinando cuando ve el vídeo del concierto. Como la esperanza es lo último que se pierde, él confiaba en que le pudiera llegar a la artista lo que había hecho, pero era perfectamente consciente de lo difícil que sería. "Cuando vi que el concierto era en Boston sí que me dije que había una posibilidad real, pero no me podía imaginar que pudiera llegar ese momento", asegura. Además, López añade que ese concierto es el tercero al que ha ido a lo largo de la carrera de la cantante tras uno del tour de Motomami y el que hizo recientemente en Sevilla por un evento de Netflix.

Aunque hasta el momento no se han puesto en contacto con él desde el equipo de Rosalía, sí que confía en que pueda pasar. "Nada me gustaría más que ocurriera y poder hablar con ella me haría extremadamente feliz", asegura el científico.

La intrahistoria del bautismo

A pesar de lo curioso de la historia, López trata de quitarle hierro a ese bautismo. Explica que salió de manera "muy natural" y que ha triunfado en su laboratorio, especialmente entre los españoles. "A mi profesor principal, que es jefe de laboratorio, le ha hecho muy feliz porque ha visto la repercusión que ha tenido y que ha sido una oportunidad para compartir nuestra ciencia. No era fan de Rosalía antes, pero ahora sí que está siguiendo más al artista", llega a decir.

López detalla que en su laboratorio utilizan la biología estructural, algo que define como "el estudio de la forma de la estructura de las proteínas". Añade que gracias a esta forma pueden desarrollar conocimientos sobre la función que esta puede tener.

"La estructura te cuenta una historia sobre la función y resulta que, esta concretamente tenía una forma de castañuelas. Nosotros tratamos de buscar analogías con formas del día a día y las castañuelas se parecían bastante, así que decidimos incluirlo en el artículo. Ahí fue cuando dije que estaría guay hacerle un guiño a la cultura española y viendo que este acrónimo de RyDEP podía funcionar tanto como guiño científico como guiño a la canción Despechá".

De hecho, la justificación es todavía mejor porque la proteína en cuestión parece que está, nunca mejor dicho, despechá: "En la parte más de cultura pop y en relación a Rosalía significa RosyDespechá porque los virus que tienen esta proteína, como les ayuda a esconderse del sistema inmune, vuelven a las células que infectan un poco despechados, ganan esta batalla porque se esconden del sistema inmune y las células no salen muy contentas del proceso infeccioso".

Sin embargo, de manera científica, aclara que significa, en español, Proteína de evasión de defensas de dominio de dianodina, que hace referencia a que esta proteína ayuda a los virus que la tienen a esconderse del sistema inmune de las células a las que infectan.

La forma de la proteína bautizada en honor a Rosalía. Imagen cedida

Todo lo que supone la 'RyDEP' a nivel científico

En cuanto a las implicaciones que tiene esta proteína, López destaca que tiene implicaciones clínicas: "El sistema inmune en la mayoría de seres vivos está basado en principios que están conservados en todos los seres vivos y los del proceso infeccioso en bacterias son muy similares a los de humanos. Entonces, todo lo que podamos aprender sobre inmunidad en bacterias nos puede enseñar sobre cómo funciona nuestro propio sistema inmune y nuestras defensas funcionan y esta proteína tiene unas primas muy similares en humanos".

"Ahora que sabemos cómo funciona esta prima en los virus, podemos elaborar hipótesis más directas y utilizar distintos experimentos para ver qué está sucediendo con estas. Nos ha abierto muchas ventanas en cuanto a investigación química y en biología humana", añade.

Además, termina explicando que una segunda implicación está relacionada con el sistema inmune de las bacterias y con la estrategia que los virus han desarrollado para poder escapar. "Tradicionalmente en biología se han utilizado como herramientas biotecnológicas, que son herramientas que vamos a poder poner en nuestra caja de herramientas y luego vamos a poder usarlas en investigación", concluye López, que es, sin duda alguna, el científico del momento en el mundo.