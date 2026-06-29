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Queman penes de plástico en la puerta de la sede nacional de Vox
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Queman penes de plástico en la puerta de la sede nacional de Vox

La fachada ha quedado dañada por las llamas.

Redacción HuffPost
Agencias
El presidente de Vox, Santiago Abascal, en una imagen de archivo durante un mitin de las pasadas elecciones en Castilla y León, en Zamora.
El presidente de Vox, Santiago AbascalPaloma V. Escarpa / Europa Press via Getty Images

Un individuo aún sin identificar prendió fuego este domingo a varios penes de plástico que otro tiró previamente en la puerta de la sede nacional de Vox, ubicada en la madrileña calle de Bambú, cuya fachada ha quedado dañada por las llamas.

Según han explicado desde Vox, un individuo arrojó "unos cuantos" penes de plástico en la entrada durante la madrugada del sábado al domingo y otro los roció con líquido inflamable y les prendió fuego ya por la tarde, en torno a las 18.00 horas.

El fuego se apagó solo y únicamente ha habido que lamentar daños materiales en la fachada, que presenta marcas de quemaduras. Vox adelanta que presentará una denuncia para esclarecer los hechos.

Redacción HuffPost
Agencias
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