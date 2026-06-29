Qué se sabe de la boda de Taylor Swift y Travis Kelce: de las reglas para los invitados a los rumores del Madison Square Garden

Después del fastuoso enlace entre Dua Lipa y Callum Turner, del que prácticamente se ha conocido todo con lujo de detalles gracias a filtraciones e incluso a la exclusiva de la propia artista enseñando su vestido de novia, o del secretismo con el que han llevado Zendaya y Tom Holland su 'sí, quiero', llega la que era la tercera boda más esperada del año: la de Taylor Swift y Travis Kelce.

Todo apunta a que la pareja, que se comprometió el pasado mes de septiembre, poco antes de que Swift iniciase su nueva era con The life of a showgirl, se casará en los próximos días, a comienzos del mes de julio, en Nueva York.

Sin embargo, hay poca información confirmada con respecto al evento y muchísimos rumores que se han ido disparando en los últimos meses. Estos apuntan a que el jugador de los Chiefs y la artista de temas como The fate of Ophelia se casarán en el emblemático Madison Square Garden, en pleno corazón de Manhattan.

La que es considerada la mayor estrella del pop de los últimos años, liderando los rankings de Spotify —con la salvedad de Bad Bunny— y con la gira que más ha recaudado hasta el momento, acapara todas las miradas desde que anunció públicamente su compromiso (y también su anillo) con el jugador de los Kansas City Chiefs Travis Kelce, con quien tiene una relación desde julio de 2023.

Sin embargo, el equipo de la artista no ha revelado ningún detalle, pero sí se han podido conocer algunas pistas por lo que han hecho público amigos de la pareja y, también, por las medidas que se han tomado en las zonas aledañas al mencionado recinto.

Una boda por todo lo alto...¿en el Madison Square Garden?

The New York Times, Associated Press y CBS News apuntan que el enlace podría tener lugar este 4 de julio, coincidiendo con la fiesta nacional estadounidense, ya que existe una solicitud de permisos en Nueva York para el entorno del Madison Square Garden entre el 2 y el 4 de julio.

Concretamente, estos permisos apuntan a la celebración de varios eventos ese fin de semana con entre 500 y 999 personas y un importante montaje en el recinto. Según fuentes del mundo del entretenimiento recogidas por Vanity Fair, el evento estaría estructurado en dos fases: una primera con una reunión íntima el 2 de julio de unas 100 personas y una celebración mayor el 3 de julio con hasta 1.000 invitados.

Asimismo, otro indicio que respalda esta hipótesis es que varios jugadores de los Kansas City Chiefs habrían hecho reservas en Manhattan para estas fechas, lo que apuntaría a que los invitados se alojarían cerca del recinto.

Taylor Swift y Travis Kelce en la SuperBowl en Las Vegas. Getty Images

Además, cuando comenzaron a circular los rumores del enlace en el recinto, a pesar de lo frío y cerrado que resulta un gran estadio de baloncesto donde se han celebrado conciertos como los de la propia Swift, Elvis Presley, The Rolling Stones, Madonna e incluso recientemente Rosalía, se apuntó que podría deberse a la privacidad que permite, ya que al no tener ventanas no hay opción de obtener imágenes del interior y permite una mayor privacidad para los invitados.

Según la revista Rolling Stone, durante el enlace se prevé que actúe Stevie Nicks, gran amiga de Swift y con la que ha cantado en varias ocasiones y han colaborado como en la composición del poema Edge of Seventeen, incluido en su disco The Tortured Poets Department.

Sin embargo, todo esto es una hipótesis sobre la mesa que algunos ven como una "auténtica locura", ya que coincide con el Mundial de Fútbol en Nueva York y con el 250º aniversario del Día de la Independencia de Estados Unidos.

Del secreto de su vestido a las estrictas indicaciones de los invitados

Los propios invitados no conocerían la ubicación concreta del evento. Según Page Six, únicamente se les ha indicado que estén "en Nueva York", los días indicados y que se les facilitará la ubicación del enlace próximamente para evitar posibles filtraciones.

Asimismo, se anunció que los invitados deberán cumplir unas determinadas y estrictas normas en el evento. Por ejemplo, según reveló una invitada al Daily Mail, no está permitido acudir con acompañante, a menos que estés casado con el mismo.

"No estoy segura de que conozca a muchas personas. Quiero decir, lo siento, no soy amiga de Gigi y Bella Hadid", se quejó la asistente al evento, que tendrá que acudir sola por esta medida que busca evitar filtraciones de personas ajenas al círculo de confianza de la pareja.

Otra medida, aunque quizás menos controvertida, fue la que anunció George Kittle, estrella de los San Francisco 49ers y uno de los jugadores más populares de la NFL, quien contó que la pareja había pedido que los asistentes no les hicieran ningún regalo. Algo que podría entenderse dada la situación de ambas estrellas de la música y el deporte.

Pero una de las grandes incógnitas de las que menos pistas hay es, por supuesto, el vestido de la novia. Según Page Six, la cantante lucirá varios atuendos a lo largo de la celebración y, para ello, habría contado con los diseñadores de Monse, Laura Kim y Fernando García, quienes actualmente son los codirectores creativos de Óscar de la Renta.