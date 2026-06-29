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Venezuela inspeccionará casa por casa las viviendas dañadas por el terremoto y prolonga una semana más la suspensión de clases
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Venezuela inspeccionará casa por casa las viviendas dañadas por el terremoto y prolonga una semana más la suspensión de clases

Delcy Rodríguez anuncia un sistema de evaluación con códigos de colores para determinar qué edificios pueden seguir habitados mientras el balance oficial asciende a 1.450 muertos y más de 12.700 familias damnificadas.

Israel Molina Gómez
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Delcy Rodríguez
Delcy RodríguezAnadolu via Getty Images

El Gobierno de Venezuela ha dado un paso más en la gestión de la emergencia provocada por los devastadores terremotos que sacudieron el país el pasado miércoles. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunció este domingo la creación de una comisión especial que inspeccionará las viviendas afectadas para determinar cuáles pueden seguir siendo habitadas y cuáles presentan daños estructurales de riesgo.

La medida llega mientras continúan las labores de rescate y el país trata de recuperarse de una catástrofe que ya deja, según las cifras oficiales, 1.450 fallecidos, 3.150 heridos y 12.721 familias damnificadas.

Durante una intervención retransmitida por la televisión pública venezolana, Rodríguez explicó que la comisión estará integrada por organismos del Estado, colegios de ingenieros y universidades y que utilizará un sistema similar al de un semáforo para clasificar los inmuebles.

Casas marcadas con colores

El plan contempla etiquetar las viviendas con los colores verde, amarillo y rojo en función de los daños detectados. El objetivo es determinar si las familias pueden regresar a sus hogares o si, por el contrario, deben permanecer evacuadas hasta que se garantice la seguridad de las estructuras.

"La comisión presidencial está ya trabajando para verificar las condiciones de habitabilidad, si las personas pueden ya regresar a sus hogares", explicó la dirigente chavista.

Las inspecciones no se limitarán a las viviendas. También se revisarán carreteras, puentes y otras infraestructuras que pudieron resultar afectadas por los seísmos de magnitud 7,2 y 7,5 que golpearon especialmente la franja costera del país.

Campamentos para quienes lo han perdido todo

Rodríguez anunció además la creación de una segunda comisión de alto nivel encargada de habilitar alojamientos temporales para las personas que han perdido sus viviendas y diseñar proyectos de construcción para reubicar a los afectados en el menor tiempo posible.

La iniciativa estará dirigida por Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional y hermano de la mandataria, y contará con la participación de varios ministerios y autoridades regionales.

El foco principal continúa estando en La Guaira, el estado más castigado por el terremoto, donde se produjeron derrumbes de numerosos edificios y daños generalizados en infraestructuras básicas.

Según el Gobierno, el suministro eléctrico se ha recuperado ya en un 75%, mientras que el abastecimiento de agua potable alcanza el 68%. La red viaria, por su parte, estaría restablecida en torno al 90%.

Los rescates continúan

Pese al paso de los días, las autoridades aseguran que todavía existen posibilidades de encontrar supervivientes entre los escombros.

Rodríguez confirmó que durante las últimas horas se ha logrado rescatar con vida a varias personas y aseguró que los equipos de búsqueda nacionales e internacionales seguirán trabajando. "Las labores de rescate no se suspenden", afirmó.

De hecho, el Gobierno informó este domingo de que ya han sido localizadas con vida 33 personas desde que comenzaron las operaciones de emergencia.

Mientras tanto, las clases permanecerán suspendidas al menos una semana más en las zonas afectadas, una medida que busca facilitar las tareas de recuperación y garantizar la seguridad de estudiantes y docentes en medio de una de las mayores tragedias naturales que ha sufrido Venezuela en las últimas décadas.

Israel Molina Gómez
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Soy redactor de actualidad en El HuffPost España. Mi objetivo es que no te pierdas nada, sea la hora que sea, estés despierto o dormido.

 

Sobre qué temas escribo

Convivo con personajes tan dispares como Donald Trump, Gabriel Rufián o cualquiera que sea noticia. Intento estar a todo lo que sale, desde los temas más actuales hasta otros más atemporales.

 

Lo hago desde una perspectiva informativa, sin perder esa mirada crítica con la que aportar algo diferente a lo habitual.

 

Sociedad, cultura, política, economía... Cualquier tema es bienvenido para dar un enfoque nuevo a temas de actualidad, que afectan a todos

 

Mi trayectoria

Creo que soy periodista desde que nací, o eso dice mi madre. Desde ese momento hasta ahora han pasado muchas cosas. Soy de Azuébar, un pueblecito de apenas 300 personas del interior de Castellón y, aunque estudié, entre en mi querida ‘terreta’ (Grado en Periodismo por la Universitat Jaume I) y Salamanca (Máster en Comunicación e Información Deportiva por la Universidad Pontificia de Salamanca), aprendí la profesión en la Agencia EFE, donde cubrí los Juegos de Río 2016, los de Tokio 2020, los de París 2024, así como también los Juegos Olímpicos de Invierno de Pieongchang 2018 y de Pekín 2022. Además, cubrí los Mundiales de fútbol de Rusia 2018 y Qatar 2022.

 

Por otra parte, abrí una extensa etapa como autónomo en la que he colaborado con ‘El Independiente’, el ‘Playas de Castellón, la ‘Revista Volata’, ‘Súper Deporte’, ‘Yo Soy Noticia’ o ‘Ciclo 21’, antes de aterrizar en el Huffington Post. 

 

Si alguna vez me necesitas y no me encuentras, búscame en una pista de tenis. Te puedo recomendar la mejor novela negra de cada país y hablar durante horas del cine de los 80 y 90. Ah, por cierto, acierto todas las preguntas naranjas del Trivial. 

 

 

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