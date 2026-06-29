La ola de calor sin precedentes que sacude Europa deja más de mil muertos en Francia

La gente se refresca en las fuentes del Trocadero, junto a la Torre Eiffel, durante la ola de calor que azota París (Francia), el 27 de junio de 2026.

Las temperaturas están alcanzando los 40 grados en algunas zonas de Europa de nuevo este domingo, mientras las tormentas se desplazaban tras un sábado de película de terror. Francia ha reportado más de 1.000 muertes adicionales durante esta ola de calor sin precedentes en la zona.

La agencia francesa de salud pública indicó que la mayoría de las muertes relacionadas con el calor correspondían a personas mayores y advirtió que se esperaba que la cifra aumentara a medida que se dispusiera de más información sobre los fallecimientos en residencias de ancianos y domicilios particulares.

Los científicos han afirmado que la ola de calor, que comenzó el 20 de junio, fue la peor registrada en Europa, y las condiciones extremas han interrumpido la generación de energía, dañado la infraestructura y colapsado los sistemas sanitarios.

"En este momento, 150 millones de personas viven bajo un calor extremo, cientos han muerto, las escuelas están cerradas y las redes eléctricas están colapsando", declaró el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en la plataforma X.

"Impulsado por el cambio climático y el calentamiento global, el fenómeno de la ola de calor 'una vez en una generación' se está produciendo ahora casi anualmente. Ya nos habían advertido", escribió el doctor etíope, añadiendo que los hogares, los lugares de trabajo y las escuelas de Europa no estaban preparados para el calor extremo.

La ola de calor habría sido «prácticamente imposible» sin el cambio climático provocado por el ser humano, que ha hecho que las elevadas temperaturas nocturnas de esta semana sean 100 veces más probables que hace apenas dos décadas, según los científicos.

Daño en el transporte y la electricidad

Las temperaturas batieron récords en Austria, la República Checa, Alemania y Polonia, mientras que se desataron tormentas en algunas zonas de Francia y Bélgica, causando más interrupciones en el transporte y el suministro eléctrico.

En Alemania, se redujeron los servicios ferroviarios en una importante línea del estado occidental de Renania del Norte-Westfalia y se suspendió el servicio de tranvías en la ciudad oriental de Leipzig. Mucha gente se quedó en casa, reacia a salir hasta que anocheciera, según informaron los medios locales.

En Roma, el Papa León XIII agradeció a los fieles su asistencia a la oración del domingo en la Plaza de San Pedro a pesar del calor sofocante.

El calor extremo también ha afectado a los ríos de Europa, disminuyendo su caudal y calentando sus aguas, lo que ha provocado problemas para la generación de electricidad y la agricultura.

La central nuclear húngara de Paks redujo su producción nuevamente el domingo debido a la alta temperatura del río Danubio, que utiliza como refrigerante, según informó el gobierno.

En Italia, el caudal del Po ha disminuido, permitiendo que el agua de mar avance hasta 18 km tierra adentro y generando preocupación por la agricultura y los humedales protegidos en el delta del río.

Se reportan decenas de personas que se ahogaron al buscar alivio del calor.

En Italia, los rescatistas buscaban al esposo de la ministra Eugenia Roccella, quien desapareció el sábado mientras nadaba en el lago Vico, a 70 km de la capital, Roma.

Tregua para Francia

Las autoridades checas instaron a la población a evitar la actividad física y emitieron alertas por contaminación atmosférica en el centro y norte del país debido a los altos niveles de ozono a nivel del suelo provocados por el calor.

Se prevén tormentas eléctricas en algunas zonas de Francia, Alemania y la República Checa durante los próximos días, con un descenso de las temperaturas en gran parte de Europa Occidental esta semana, a medida que la ola de calor se extiende por Europa Central y los Balcanes, según los meteorólogos.

La agencia meteorológica francesa informó que el calor extremo había disminuido en la mayor parte del país, pero algunas zonas del noreste aún se encontraban bajo alerta por calor.

La ministra de Sanidad, Stephanie Rist, declaró al periódico La Tribune que el impacto de la ola de calor podría prolongarse hasta 10 días después de que las temperaturas hubieran remitido. "El episodio aún no ha terminado", declaró a la emisora BFM.

Las tormentas que azotaron algunas zonas de Francia a última hora del sábado trajeron aire más fresco, pero también provocaron cortes de electricidad en miles de hogares.

El domingo por la tarde, 36.000 hogares del norte y centro de Francia se encontraban sin electricidad, según informó la compañía eléctrica Enedis en un comunicado.