Juan José Millás ve las última decisiones del juez Peinado y se pregunta "por qué los jueces no tienen jefes"

El juez Juan Carlos Peinado decidió la semana pasada enviar a la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, a juicio, imponiéndole algunas medidas cautelares como la retirada del pasaporte, la prohibición de salir del país y la obligación de acudir a comparecer cada quince días al juzgado.

En el programa A vivir, de la Cadena SER, se hicieron eco de la noticia, analizando los pormenores de la decisión del juez Peinado. Para el escritor y periodista Juan José Millás, colaborador habitual del espacio radiofónico, hay algo que no tiene sentido.

"Hay una cosa, que a mí siempre me sorprende, que es que los jueces no tengan jefes", señaló Millás. Al hilo de esto, añadió contexto señalando lo que ocurre en cualquier trabajo si un empleado hace algo sancionable.

"Si yo vengo aquí y hago algo mal, tú o cualquier jefe me dirá 'oye, Juanjo...' Esto es tan obvio que alguien que estuviera por encima del juez Peinado, le podría haber dicho 'oye, Peinado, esto es una mofa de la propia justicia", explicó el escritor.

¿Quién es Juan José Millás?



Juan José Millás es un escritor y periodista español muy reconocido dentro de la literatura contemporánea en España. Nació el 31 de enero de 1946 en Valencia, aunque de niño se trasladó a Madrid, ciudad en la que ha desarrollado la mayor parte de su vida y su carrera.

Es conocido sobre todo por su trabajo como novelista y columnista. Ha publicado numerosas novelas, cuentos y ensayos, y también escribe artículos de opinión en prensa, especialmente en el diario El País.

Su obra ha sido traducida a muchos idiomas y ha recibido algunos de los premios más importantes del mundo literario en español, como el Premio Nadal, el Planeta o el Premio Nacional de Narrativa. Entre sus obras más conocidas destacan novelas como La soledad era esto, El desorden de tu nombre, El mundo o Que nadie duerma.