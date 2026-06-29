No las tires, úsalas en el balcón y en el jardín para mantener alejados a los mosquitos

Con el verano en pleno apogeo, los mosquitos están sembrando el pánico un año más. Las altas temperaturas, las noches con las ventanas abiertas y el tiempo que pasamos en balcones, terrazas o jardines hacen que sus picaduras se conviertan en una de las molestias más habituales de esta época del año. Por eso, cada vez son más las personas que buscan remedios caseros y naturales para mantenerlos a raya sin recurrir constantemente a productos químicos.

Entre numerosos trucos que han ido ganando popularidad en redes destaca uno tan sencillo como asequible para muchas casas: los posos del café. Lo que para muchos es un residuo que acaba directamente en la basura puede convertirse en un aliado para disfrutar del balcón o el jardín con menos molestias. Su intenso aroma y el humo que desprenden al quemarse han hecho que cada vez más personas los utilicen como un método casero para intentar ahuyentar a los mosquitos.

Aunque este residuo doméstico no sustituye a los repelentes específicos ni garantiza acabar con los insectos, medios como Ciclamino aseguran que puede ayudar a reducir su presencia cuando se combina con otras medidas, como colocar plantas aromáticas. Además, reutilizar los posos de café tiene un doble beneficio: permite dar una segunda vida a un residuo cotidiano y ofrece una alternativa económica y sencilla para disfrutar de los espacios exteriores durante el verano.

Aroma y humo como repelentes

Su uso se basa en el intenso aroma que desprenden los posos y, especialmente, en el humo que generan cuando se queman lentamente. Una de las formas más sencillas de aprovecharlos consiste en dejar secar completamente los posos y esparcir una fina capa sobre la tierra de macetas y jardineras o colocar pequeñas cantidades en recipientes cerca de mesas y zonas de descanso tanto en terrazas como jardines.

También hay quienes optan por quemarlos en un recipiente resistente al calor para que desprendan un humo suave durante las veladas al aire libre, siempre en espacios bien ventilados, lejos de materiales inflamables y sin dejarlos nunca desatendidos. Este es uno de los usos más extendidos, ya que se cree que la combinación del aroma del café y el humo ayuda a mantener a los mosquitos alejados al caer la tarde y durante la noche.

No obstante, las investigaciones disponibles indican que los posos de café tienen una eficacia limitada y no deben considerarse una solución definitiva contra estos insectos. Por ello, un aspecto clave de cara a este verano es eliminar cualquier acumulación de agua en los platos de las macetas y otros recipientes. ¿Por qué? El agua estancada es el lugar perfecto para que los mosquitos depositen sus huevos, por lo que mantener estas zonas secas sigue siendo una de las medidas más eficaces para reducir su presencia.