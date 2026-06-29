Archivan la causa contra Hazte Oír por llamar "corrupto" a Sánchez dos semanas después de que Belarra fuera condenada por decir lo mismo de un juez

La Audiencia Provincial de Madrid ha respaldado la decisión de la jueza de la Plaza de Castilla de archivar la causa sobre la lona que la organización Hazte Oír colocó frente al Congreso de los Diputados llamando "corrupto" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al considerar que "no se aprecia la finalidad de insultar, sino la de expresar una crítica política, que aparece amparada por la libertad de expresión".

En un auto al que ha tenido acceso Europa Press, los magistrados concluyen que la palabra "corrupto" dirigida a Sánchez, "considerada de modo aislado, constituye un grave insulto".

Pero precisan acto seguido que "en el presente caso, dado que la palabra referida va asociada a varios procedimientos judiciales abiertos que afecta al entorno del presidente del Gobierno, no se aprecia la finalidad de insultar, sino la de expresar una crítica política, que aparece amparada por la libertad de expresión".

La jueza a cargo del caso decretó el archivo de la causa el pasado febrero al entender que la acción se enmarca dentro de la "crítica política", no incitó al odio y por "la falta de relevancia penal de los hechos investigados".

Contra esa decisión, Sánchez y el PSOE recurrieron argumentando que la libertad de expresión no puede amparar conductas que atenten contra el honor de las instituciones.

Fue el 19 de mayo de 2025 cuando Hazte Oír colocó una lona en la fachada del edificio situado frente al Congreso con una imagen del presidente del Gobierno acompañada del término "corrupto" en letras grandes, así como de imágenes de carpetas presididas por textos que rezaban 'caso Begoña', 'caso Ábalos/Koldo' o 'caso fiscal general de Pedro Sánchez', entre otros.

De más de 253 metros cuadrados, la lona se colocó sobre las 11.00 horas y los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid acabaron retirándola, en la madrugada del 20 de mayo, por orden del Juzgado de Instrucción Número 9, que accedió a la medida cautelar solicitada por el PSOE.

La decisión de la Audiencia Provincial de Madrid choca con la decisión de otro juzgado madrileño de condenar a la secretaria general de Podemos y diputada Ione Belarra a pagar 9.000 euros al juez jubilado Manuel García-Castellón por decir exactamente lo mismo que HazteOír a Sánchez: que el juez era un "corrupto".

En este caso, el magistrado consideraba que las manifestaciones que vertió Belarra en la red social X en 2024 generaron al juez jubilado "un daño moral que debe ser indemnizado en la cuantía de 9.000 euros", frente a los 350.000 que pedía el demandante.

Un mes antes, la justicia absolvió del delito de injurias a la agitadora Pilar Baselga, la mujer que señaló en 2022 en un medio digital que la mujer del presidente, Begoña Gómez, nació hombre y que su verdadero nombre es Begoño. Baselga también difundió el bulo de que Gómez estaba involucrada “con una cuestión de narcotráfico en Marruecos".