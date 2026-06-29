Gertrudis, la fiel secretaria que se toma como "un honor" acompañar a Zapatero "en una batalla cargada de trampas"

Todo periodista que cubre la actualidad política nacional sabe (o sabía) que, si quieres contar con José Luis Rodríguez Zapatero, antes debes pasar por "el filtro" de su secretaria, Gertrudis Alcázar. ¿Quieres una entrevista con el expresidente del Gobierno? Hay que escribir a Gertru. ¿Quieres invitarle a un evento o acto que organiza tu medio de comunicación? Contacta con Gertru. Y ella decide. Hablo por experiencia propia, porque quien escribe estas líneas intentó en diferentes ocasiones poder entrevistar al dirigente socialista... con infructuoso resultado. "Intentamos despacharlo y decirte algo", es una de las pocas contestaciones que recibimos de su parte tras nuestras reiteradas peticiones.

Hoy, Gertrudis Alcázar está siendo investigada por los "indicios" de "participación directa" en la presunta red que Zapatero habría organizado para ingresar importantes cantidades de dinero a cambio de su supuesta influencia en el rescate de la aerolínea Plus Ultra en marzo de 2021, en plena pandemia. El juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, sitúa a la secretaria como una "pieza operativa esencial dentro de la red organizada, desarrollando su actividad desde la oficina de Zapatero, ubicada en la calle Ferraz, lo que la convierte en un nodo central de comunicación y gestión documental".

A ello, añade que Alcázar desempeñó "funciones de coordinación, elaboración y cobertura formal de la documentación que sustenta las actuaciones de la red --también denominada 'Finance Boutique'--, recibiendo instrucciones directas para articular la apariencia documental de los pagos recibidos y emitidos por el entramado societario".

El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, a su entrada al Juzgado. Cesar Vallejo Rodriguez/Europa Press via Getty Images

Porque Gertru es algo más que la mano derecha de Zapatero. Es, podría decirse, su sombra. La complicidad y relación entre ambos, forjada durante más de dos décadas, es tan extrema que es difícil creer que el expresidente del Gobierno pudiera tener algún secreto que su secretaria desconociera. Y Zapatero, a su vez, está sufriendo por haber "arrastrado" a su amiga a esta situación tan complicada una vez comenzó a investigarse la presunta trama. "Es una excelente trabajadora que siempre ha actuado conforme a mis indicaciones", dijo ante el juez en su comparecencia del pasado 17 de junio, según el audio de dicha comparecencia al que tuvo acceso El HuffPost. Una manera de intentar exonerarla de una trama por la cual Zapatero y su entorno presuntamente habrían cobrado unos dos millones de euros en diferentes comisiones.

Gertru (Ciudad Real, 1967) comenzó trabajando en el PSOE a principios de los dos mil para políticos como Ludolfo Paramio o Manuel Chaves. Y una vez que Zapatero se convirtió en presidente del Gobierno, pasó a ser su secretaria personal. Una unión que no se quebró ni siquiera cuando el dirigente socialista abandonó la Moncloa, dado que continuó trabajando para él tanto en lo relativo a su actividad privada como política.

Le organiza la agenda, está al tanto de sus facturas y deberes fiscales, le concierta sus citas con el peluquero, le compra medicamentos o incluso le encarga las flores “que le gustan” a su esposa, Sonsoles Espinosa. Sin embargo, y eso sospecha el juez, algunas de sus otras gestiones habrían sido también ser la “correa de transmisión” entre el expresidente y varios de los empresarios investigados en la trama, como el amigo del expresidente, Julio Martínez. De hecho, según uno de los autos del juez, fue Gertru quien recibió el encargo de Zapatero para que, junto a Martínez, constituyeran una sociedad en Dubái que habría canalizado las mordidas derivadas del rescate de Plus Ultra.

Salvo por una breve aparición en un documental de Movistar Plus, Gertru ha disfrutado siempre del anonimato. De hecho, de ella siempre se ha destacado su cautela y su nulo afán de protagonismo. Con el inicio de la investigación y los centenares de mensajes suyos filtrados, su rostro ha aparecido estas semanas en todos los medios de comunicación y de ella ya se sabe hasta que adquirió recientemente una vivienda de obra nueva en Velilla de San Antonio (Madrid) y que el juez ha pedido conocer su situación patrimonial. O asuntos tan triviales como que con Zapatero se intercambiaba stickers de Belén Esteban o de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.

Este lunes, Gertru se verá obligada a dar un paso más en el fin de su anonimato compareciendo a las 11.00h. ante la Comisión del Senado que investiga las deficiencias y presuntas irregularidades en la gestión de la SEPI. Aunque, eso sí, es más que presumible que no responda a las preguntas de los diferentes portavoces y vocales amparándose en su condición de investigada. Será, pese a todo, un momento de especial tensión para una mujer acostumbrada a rehuir de los focos y mantenerse en un escrupuloso segundo plano.

Lo que parece evidente es que Gertru no traicionará (ni hoy en el Senado ni ante el juez) la confianza que Zapatero ha depositado en ella durante más de dos décadas. En una de las últimas conversaciones interceptadas entre ambos, el día que es el expresidente quien tiene que acudir al Senado a petición del PP, Zapatero le da las "gracias por todo". Al momento, ella le respondió: “¿Eeeehhhh?” Pero tú sabes que el PSOE me paga todos los meses. Descansa, [...] Una vez más es un honor acompañarte en la batalla, aunque nos hayan obligado a dar una batalla que no tenía nada de épica y cargada de mentiras y trampas. Pero siempre un honor. Gracias, descansa y cuida de tus chicas. Un fuerte abrazo”. Palabra de secretaria.