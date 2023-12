Las noticias que nos hubiera gustado dar en 2023

Este 2023 ha estado bien repleto de noticias que ni nos imaginábamos que íbamos a dar, créannos. El año, sin embargo, termina sin que hayamos podido dar otras bien distintas. Las que, siguiendo con nuestra tradición, tirando de imaginación y dando rienda suelta a nuestros sueños, no han sucedido, pero nos hubiera encantado poder publicar.

Aquí van, pensadas por el equipo que formamos El HuffPost, con la ilusión de que en el futuro se hagan realidad.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

Los jóvenes se emancipan más que nunca tras la histórica caída de los precios de la vivienda

Los jóvenes se emancipan más que nunca tras la histórica caída de los precios de la vivienda EL HUFFPOST

Situación inédita en España. Con los tipos de interés al 0% y las facilidades bancarias para que los jóvenes puedan adquirir una vivienda sin necesidad de aportar unos 45.000 euros de entrada, la edad media de emancipación juvenil en España ha caído a los niveles de la media europea, 26,4 años.

La realidad: España ha registrado un nuevo récord este 2023. La edad de emancipación de los jóvenes españoles ha alcanzado un dato nunca antes visto y ha superado por primera vez los 30 años de media. En concreto, 30,3 años, la cifra más alta de los últimos 20 años, que refleja los problemas que sigue habiendo a la hora de acceder a un alquiler y, más aún, al intentar comprar una vivienda. (Sergio Coto)

Nace el Estado Palestino

Nace el Estado palestino EL HUFFPOST

La presión internacional ha surtido efecto sobre Israel y sus aliados: tras el retorno a la mesa de negociaciones, se ha pactado al fin el reconocimiento del Estado Palestino como miembro de pleno derecho de la ONU, 75 años después de la partición. La guerra en Gaza, que dejó más de 20.000 muertos y supuso el mayor choque desde la creación del Estado de Israel en 1948, está en el origen de este cambio de discurso, que abrió un proceso de paz irreversible. Palestina establecerá lazos diplomáticos al más alto nivel con todas las Naciones Unidas e inicia su proceso de soberanía, que deberá estar listo en un año. Contempla el nacimiento de un país seguro, en vecindad con Israel, en los territorios de Gaza y Cisjordania, sin presencia de colonos, reubicados en Israel. Jerusalén será su capital, compartida con Israel mediante una protección internacional. El retorno de los cinco millones de refugiados de la diáspora palestina se negociará en un proceso paralelo.

La realidad: Llegamos a 2024 con la peor guerra en Oriente Medio en 75 años, con la franja de Gaza sometida al bombardeo diario de Israel en represalia por los atentados de Hamás del 7 de octubre, insólitos por su brutalidad y consecuencias. La mesa de negociaciones está vacía y fría, mandando en Israel el Gobierno más ultraderechista de su historia y con la Autoridad Nacional Palestina desarbolada, caduca e inoperante. No hay contactos desde 2014. Palestina es hoy un estado observador, no miembro, de la ONU, reconocido de forma particular por cerca del 90% del planeta, pero no por la mayoría de los países occidentales. Nadie sabe cuándo concluirá la presente guerra ni sus ramificaciones regionales. (Carmen Rengel)

Estamos todas

Estamos todas EL HUFFPOST

España registra la cifra de cero mujeres asesinadas en este 2023. La violencia machista y los delitos sexuales también han desaparecido, según revelan dos informes del Ministerio de Interior y del Observatorio de Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Tras conocer la noticia miles de mujeres han salido a las calles en todo el país para celebrar un dato histórico.

La realidad: La violencia contra las mujeres es una lacra que no solo cesa, sino que este 2023 ha aumentado. El número de mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas asciende a 55 en este 2023 y a 1.237 desde 2003. Dos informes conocidos del Ministerio de Interior y del Observatorio de Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) revelan que la violencia de género y los delitos sexuales van a más en España. (Ana Roca)

La cesta de la compra, la más asequible de la historia para los españoles

La cesta de la compra, la más asequible de la historia para los españoles EL HUFFPOST

La inflación al fin ha dado un respiro a los españoles. La cesta de la compra, y en especial los alimentos básicos, nunca había tenido precios más asequibles para todos los bolsillos.

La realidad: Hacer la compra fue un 9% más caro para los españoles en 2023, lo que ha supuesto un gran quebradero de cabeza para muchos para algo tan básico como comer. Este año, además, ha estado marcado por la drástica subida del precio del aceite de oliva, presente en todos los hogares: ha llegado a incrementarse hasta un 66,7 %. (Elena Santos)

Feijóo anuncia que será el candidato del PP a las próximas elecciones... a la Xunta de Galicia

Feijóo anuncia que será el candidato del PP a las próximas elecciones... a la Xunta de Galicia EL HUFFPOST

En una sorprendente decisión, el presidente del Partido Popular y líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado esta mañana en el Congreso que será el candidato de los populares en la próxima cita electoral, las elecciones autonómicas a la Xunta de Galicia. Ante un hemiciclo totalmente impactado por el anuncio y en un movimiento que recuerda en gran medida a la salida del Gobierno del exvicepresidente Pablo Iglesias, Feijóo ha indicado que dará "un paso atrás para que Galicia siga avanzando" y ha reconocido que se trata de una cuestión que tan solo conocía su círculo más íntimo en Génova 13. En el que ha sido también su primer uso del gallego en las Cortes tras la reforma que permite usar lenguas cooficiales, ha finalizado señalando: "Mais nada e moitas grazas". Nada más trascender la noticia, la primera reacción ha llegado desde el PP de Madrid, a través de su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, quien ha deseado toda la suerte a Feijóo y a la "mujer" que tome las riendas del PP nacional.

La realidad: Núñez Feijóo encabezó la lista ganadora de los pasados comicios generales del 23-J y fue designado por el rey Felipe VI para iniciar una ronda de consultas con el resto de formaciones, pero la falta de apoyos de otras formaciones en el Congreso impidió que su sesión de investidura saliese adelante. Actualmente, es el jefe de la oposición y el presidente nacional del Partido Popular (Antón Parada).

Rafa Nadal pasa a la Historia tras ganar los 4 Grand Slams en una misma temporada

Rafa Nadal pasa a la Historia tras ganar los 4 Grand Slams en una misma temporada EL HUFFPOST

El tenista español ha alcanzado la cima de su carrera después de conquistar el Open de Australia, Roland Garros, Wimbledon y el US Open este 2023. Se convierte así en el sexto tenista de la Historia en conseguir esta increíble hazaña, tras Don Budge (1938), Rod Laver (1962 y 1969), Maureen Connolly (1953), Margaret Smith Court (1970) y Steffi Graf (1988).

La realidad: el manacorí tuvo que retirarse en segunda ronda del Open de Australia de 2023, que se disputa en el mes de enero, por una lesión en el psoas ilíaco de la pierna izquierda. Aunque parecía que regresaría a las pocas semanas, en mayo anunció que iba a tomarse unos meses de descanso para volver con las pilas cargadas en 2024, el que será "su último año" en el tenis. 🙁 (Tamara González Sánchez)

Los pantanos españoles se sitúan en máximos históricos tras el año más lluvioso desde que se tienen registros

Los pantanos españoles se sitúan en máximos históricos tras el año más lluvioso desde que se tienen registros. EL HUFFPOST

Contra todo pronóstico y tras uno de los períodos más secos de la historia de nuestro país, el 2023 ha sido el año más lluvioso en España desde que se tienen registros. Con hasta 200 días pasados por agua, España se convierte en uno de los países europeos con mayores reservas hídricas, con la mayoría de los pantanos nacionales por encima del 90% de su capacidad por primera vez en su historia. Estos datos suponen un antes y un después en nuestro país, que asegura el abastecimiento de toda la población para, al menos, los próximos cuatro años. Este inesperado fenómeno ha sido bautizado a nivel mundial como el 'Milagro español', y se espera que tenga su continuación a partir de enero de 2024.

La realidad: La sequía que atraviesa España está llevando al país a una situación dramática, en la que los larguísimos períodos secos se han convertido en la tónica dominante. Esto, unido a las continuas complicaciones climáticas en las que los episodios de altas temperaturas son cada vez mayores, han provocado que haya zonas del país en una situación límite, como ocurre en Cataluña y en zonas de Andalucía. Sin ir más lejos, a principios de diciembre, la Generalitat catalana comunicó medidas extremas, limitando el uso de agua en zonas públicas: riego de jardines, fuentes, llenado de piscinas o gimnasios. Este escenario se produce en un momento en que los embalses catalanes se encuentran al 17% de su capacidad, a tan solo un 1% de encontrarse en situación de emergencia por sequía (Javier Hernández).

PSOE y PP acuerdan desbloquear la renovación del CGPJ tras cinco años de bloqueo

PSOE y PP acuerdan desbloquear la renovación del CGPJ tras cinco años de bloqueo EL HUFFPOST

Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo acordaron la renovación del Consejo General de Poder Judicial (CGPJ) tras cinco años de parálisis. Ambos líderes consideraron insostenible el bloqueo judicial y, tras una reunión de más de cinco horas en Moncloa, anunciaron el pacto para renovar a los vocales del órgano del gobierno de los jueces. Tanto PSOE y PP garantizaron también la independencia de la Justicia y anunciaron medidas para evitar en un futuro nuevas situaciones de bloqueo.

La realidad: Este deseo lo hemos heredado de las noticias que ya nos hubiera gustado dar en 2022. Lo cierto es que PP y PSOE siguen sin ponerse de acuerdo para la renovación del CPGJ mientras la UE apremia para acabar con esta parálisis, que ya dura más de cinco años. El PP propone cambiar la fórmula actual de la elección de los vocales para que sean los propios jueces quienes designen a sus representantes, mientras el PSOE aboga por mantenerla para evitar que el ala conservadora de la Justicia acapare todos los órganos del Poder Judicial. (Javier Escartín)

Quien ríe último, Rihanna mejor

Quien ríe el último, Rihanna mejor EL HUFFPOST

Siete años, diez meses y 23 días son los que han separado al mortal de la vuelta de una de las diosas de la música del siglo XXI.

Rihanna, que ya dio la sorpresa a la Navy actuando en la Super Bowl el pasado 13 de febrero, ha anunciado la fecha para su nuevo álbum: Back. El próximo 29 de febrero nacerá lo que para muchos era un sueño cada vez más lejano, un disco de 16 canciones con distintas influencias musicales, donde también hay espacio para el reggaetón.

La de Barbados también ha desvelado que habrá varias colaboraciones con artistas hispanohablantes como Rosalía y Bad Bunny. Quizás, al igual que las desgracias, las alegrías nunca vienen solas y por ello también ha anunciado que dará una última gira internacional. Eso sí, de esto último todavía no se conocen fechas.

La realidad: Rihanna sigue sin aclarar si está trabajando en un nuevo proyecto musical y si sacará en algún momento un nuevo álbum. (Aurora Pascual)

Todos los ayuntamientos de España pactan colgar la bandera LGTBI en sus edificios durante el mes del Orgullo

Todos los ayuntamientos de España pactan colgar la bandera LGTBI en sus edificios durante el mes del Orgullo así como una serie de medidas para proteger al colectivo ante los delitos de odio HUFFPOST

Los ayuntamientos de España han pactado por unanimidad, independientemente de su color político, sumarse al apoyo al mes del Orgullo LGTBI. Además del gesto de colocar las banderas en sus balcones, los consistorios y autonomías a nivel estatal han acordado proteger al colectivo LGTBI y mantener y ampliar la legislación que les proteja como las leyes trans y LGTBI autonómicas, mostrándose especialmente concienciados ante el auge los delitos de odio.

La realidad: El Orgullo LGTBI 2023 quedará para el recuerdo por la retirada de banderas de los ayuntamientos donde PP y Vox entraron a gobernar tras las elecciones municipales celebradas el pasado mes de mayo. Nàquera (Valencia) y Vegas del Genil (Granada) fueron algunos de los municipios donde se retiro la insignia arcoíris, aunque Vox también pidió su retirada del Parlamento de Navarra y de los despachos de los diputados del PSOE en las Cortes de Castilla y León. (Marina Prats)

La OMS ratifica el anuncio del CSIC sobre el descubrimiento de una cura para el cáncer que además reduce la posibilidad de metástasis a un 0,01%

La OMS ratifica el anuncio del CSIC sobre el descubrimiento de una cura para el cáncer que además reduce la posibilidad de metástasis a un 0,01% EL HUFFPOST

Hito histórico para la medicina (y la humanidad). Científicos españoles han anunciado el descubrimiento de un fármaco que en pocas semanas elimina todas las células cancerosas del cuerpo. Además, cuenta con un bloqueador metastásico que se mantiene activo en el cuerpo hasta seis meses después de la última toma. Por si fuera poco, los efectos secundarios son mínimos, apenas perceptibles si el paciente mantiene un estilo de vida relajado y una alimentación saludable durante el tiempo que dure el tratamiento, que puede variar según el tipo y el estadio del cáncer.

La realidad: El cáncer sigue constituyendo una de las principales causas de morbi-mortalidad del mundo. En España también. El número de cánceres diagnosticados en nuestro país en el año 2023 se estima que alcanzará los 279.260 casos, según los cálculos de REDECAN. Al igual que se espera un incremento en la incidencia del cáncer a nivel mundial, en España se estima que en 2040 la incidencia alcance los 341.000 casos. Según el INE durante el año 2021 en España se produjeron 450.744 defunciones con una disminución de la tasa bruta de mortalidad del 8,7% respecto al año anterior. De nuevo, los tumores constituyeron la segunda causa de muerte en España (25,2% de los fallecimientos) con un aumento del 0,8% respecto al año anterior. Un dato positivo: la supervivencia de los pacientes con cáncer de España es similar a la de los países de nuestro entorno (cinco años). Se estima que se ha duplicado en los últimos 40 años y es probable que, aunque lentamente, continúe aumentando en los próximos años. (Patricia Donohoe)

Un estudio confirma que 2023 ha sido el año en el que se ha roto la tendencia y en el que por fin ha aumentado la superficie del glaciar del pico Aneto

Un estudio confirma que 2023 ha sido el año en el que se ha roto la tendencia y en el que por fin ha aumentado la superficie del glaciar del pico Aneto EL HUFFPOST

Una noticia para la esperanza. El mítico glaciar del pico Aneto, el más grande de España y situada junto a la cima más alta de los Pirineos, ha visto por primera vez en más de cuatro décadas como su tamaño y su grosor ha vuelto a aumentar. Con una tendencia que parecía imparable hacia su total desaparición en poco más de una década, las bajas temperaturas de este 2023 han sido un rayo de esperanza para su supervivencia, ya que esta masa de hielo ha crecido un total de 15 centímetros, algo que ha sido muy celebrado por la comunidad científica.

La realidad: 2023 ha vuelto a ser un año negro para el glaciar del Aneto. En agosto se publicó un estudio en el que se informaba que en 2022 se había reducido su grosor en tres metros, siendo la cifra más alta jamás registrada. Entre 1981 y 2011, el retroceso era de medio metro al año, mientras que desde ese 2011 y hasta 2020 se incrementó hasta casi un metro. En 2021 ya alcanzó el metro y medio y en 2023 la cifra se duplicó hasta llegar a los tres metros y medio. Con más veranos con temperaturas de récord como los dos últimos, al glaciar le quedaría una década escasa de vida. (Alfredo Pascual)

Después de meses de cancelaciones, la industria cultural celebra la libertad de creación y representación

Después de meses de cancelaciones, la industria cultural celebra la libertad de creación y representación EL HUFFPOST

Ni una sola cancelación por razones políticas ha ocupado los titulares en los últimos tiempos, rompiendo la tónica instalada en muchas ciudades y pueblos españoles tras las elecciones del 28 de mayo. La industria cultural celebra este nuevo clima de creatividad que permita hacer llegar productos culturales a todos los que quieran disfrutar de ellos sin atender a vetos ideológicos y con el único objetivo de entretener, reflexionar o evadir.

La realidad: En el último año la cancelación de obras de teatro se ha vuelto habitual en algunos ayuntamientos capitaneados por PP y Vox. Desde una obra de Paco Bezerra sobre Santa Teresa en Madrid, hasta una adaptación de Orlando de Virginia Woolf en Valdemorillo o La infamia en Toledo, todos los afectados denuncian vetos ideológicos, aunque los consistorios echan balones afuera aludiendo a motivos presupuestarios. ¿La última cancelación? Una representación en Toledo en la que los actores aparecen en ropa interior hace tan solo unos días. (Uxía Prieto)

A la quinta, la vencida: Madrid acogerá los Juegos Olímpicos de 2036

A la quinta, la vencida: Madrid acogerá los Juegos Olímpicos de 2036 EL HUFFPOST

Parecía un sueño del todo inalcanzable, entre sonadas decepciones, algún calamitoso error y muchas dudas, pero Madrid será sede de unos Juegos Olímpicos y Paralímpicos. El Comité Olímpico Internacional (COI) ha designado, de forma sorpresiva, a la capital española como sede de los Juegos de verano de 2036, que supondrán la vuelta de los ‘cinco aros’ a España 44 años después de Barcelona 92. La elección supone, de paso, cerrar una brecha histórica, que dejaba a Madrid como única gran capital occidental sin legado olímpico. La decisión llega, además, en un momento de evolución del deporte español hacia un nuevo modelo estructural.

La realidad: A día de hoy, lo más realista de este ejercicio de ciencia ficción es lo de que el COI actúe de forma sorpresiva. Sus decisiones, cada vez más liberadas de la lógica que un día tuvieron, siguen alejando el sueño olímpico de Madrid. Bien es cierto que no hay una verdadera precandidatura capitalina de cara a ese 20236, más allá de los rumores que sonaron el año pasado en el Ayuntamiento, con notable impulso de la vicealcaldesa Begoña Villacís, hoy fuera de la política. De momento, los sueños sueños son y España seguirá una temporadita sin Juegos... especialmente tras la autovoladura del proyecto de Juegos de Invierno entre Aragón y Cataluña pensado para 2030. (Miguel Fernández Molina)

Robert Downey Jr anuncia su vuelta como Iron Man a la franquicia cinematográfica de superhéroes

Robert Downey Jr anuncia su vuelta como Iron Man a la franquicia cinematográfica de superhéroes, colocándose la armadura para Avengers: Secret Wars, que se estrenará en 2027. EL HUFFPOST

Cuatro años después de sacrificarse para salvar al universo del chasquido de Thanos, Iron Man volverá a la gran pantalla en Avengers: Secret Wars, que se estrenará en 2027. Lo ha anunciado el actor estadounidense Robert Downey Jr., que encarnó al "genio, millonario, playboy, filántropo" Tony Stark durante 11 años, en una rueda de prensa junto al presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, y el productor Jon Favreau. Downey Jr. no ha querido revelar qué tipo de papel tendrá en la película, pero ha afirmado que volverá porque "es lo que han querido nuestros queridos fans".

Realidad: El regreso de Robert Downey Jr. a la franquicia de Marvel no es para nada segura, de hecho, es la fe de los fans quien aún mantiene viva la esperanza. El actor se pronunció en 2020, un año después de la muerte de Iron Man, sobre la única condición por la que volvería a colocarse la armadura: "Tendría que haber un argumento muy convincente y una serie de circunstancias que hicieran obvio mi regreso como Iron Man en el UCM. Por ahora, quiero hacer otras cosas y no me planteo ser Tony Stark de nuevo, pero quién sabe en un futuro". (Juan de Codina)

Al equipo del HuffPost le ha tocado El Gordo y ya hay rumores de crucero

Al equipo del HuffPost le ha tocado El Gordo y ya hay rumores de crucero EL HUFFPOST

Este año sí que sí, ¡nos ha tocado la Lotería de Navidad! Una frase que solo cabe en sueños, pues ahora lo podemos decir bien alto. Al equipo del Huffpost le ha tocado El Gordo. Después de dar los premios cada semana y siempre con alegría, en el 2023 ha caído aquí. Aunque con este piquito (consentido) que hemos rascado nos daremos un buen homenaje, no os preocupéis porque aquí seguiremos cada día contándoos todas las noticias. La vocación se lleva por dentro. Aunque no sin antes celebrar con una supercomida y después a seguir la fiesta unos días más. Y ojo, porque algunos ya están organizando para febrero un viajecito estilo crucero por el Mar Rojo que ninguno del Huff se lo querría perder.

La realidad: Este año nos ha tocado lo mismo de siempre, una m...inuta lo justo para volver a probar suerte con la del Niño. Eso sí, estamos contentos porque nos ha tocado la verdadera lotería, la de tener un equipazo y seguir haciendo lo que nos gusta: ¡¡por descorchar un año más!! Felices Fiestas 😊 (José Sanz) [Fact checking que le hacemos a nuestro compañero: no nos tocó ni la devolución]