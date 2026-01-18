Feijóo carga contra la financiación del Gobierno y acusa a Sánchez de hacer a Junqueras "ministro de Hacienda"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, en el acto de Zaragoza de este domingo.

Horas antes de reunirse con Sánchez, arropado por los suyos. Alberto Núñez Feijóo se ha rodeado de los barones territoriales del PP en Zaragoza y, como si de una previa en los alrededores de un estadio de fútbol fuese, ha calentado el encuentro, veremos si tenso, que vivirá con el líder del Ejecutivo central este lunes.

El presidente de los populares por fin va a La Moncloa, aunque no lo hace en la calidad que le hubiese gustado antes de que las urnas dictaran sentencia el pasado 23 de julio de 2023. Pero antes de verse las caras con Sánchez, no ha dudado en dedicarle alguna que otra palabra.

El PP ha organizado un acto en Zaragoza junto a los líderes autonómicos de su partido, para firmar una declaración con una propuesta de financiación autonómica diferente a la propuesta por el Gobierno de España.

Feijóo junto a los barones territoriales del PP. Europa Press via Getty Images

Ha hecho a Junqueras "ministro de Hacienda"

Tanto Feijóo como el presidente de Aragón, Jorge Azcón, han criticado la iniciativa del Ejecutivo central. El líder del PP ha asegurado que el líder de ERC, Oriol Junqueras, está "inhabilitado por malversar fondos públicos" y "no tiene derecho a repartir el dinero de los catalanes". Pero acusa a Sánchez de haberle "nombrado ministro de Hacienda".

"Si no tiene derecho a repartir el dinero de los catalanes, tampoco tiene el derecho a repartir el dinero de los españoles", ha justificado el presidente del principal partido de la oposición.

"El PSOE le quita recursos al Estado porque se lo pide Junqueras y luego le pide al PP que se haga cargo de la factura y que apoye al Estado, pues, hombre, no se puede desguazar el Estado un domingo y el lunes pedirle al PP que te ayude a defenderlo", ha añadido.

Feijóo ha tenido más palabras gruesas contra Sánchez, diciendo que ha comprado "el proyecto independentista a cambio de seguir en la Moncloa" y que lo ha hecho "por el poder".

"Sánchez podría haber tenido al menos el pudor de presentar el modelo de financiación con el presidente a la Generalitat de Cataluña (...) Tiene que ser el Partido Popular quien defienda la dignidad de la Generalitat de Cataluña", ha razonado.

"Retire este proyecto y nos ponemos a hablar"

Después de firmar la 'Declaración de Zaragoza', defendiendo un plan de financiación diferente al del Gobierno, Feijóo ha hecho una nueva propuesta a Sánchez, pidiéndole que retire el modelo.

"Reinicie usted, retire este proyecto, retire este sistema y nos ponemos a hablar".

"El Estado autonómico está siendo la red de seguridad contra quien está dispuesto a llevarse cualquier cosa por delante".

"Para nosotros la igualdad entre españoles no está en venta".

"El PP no puede llegar a la Presidencia del Gobierno rompiendo la igualdad ante los ciudadanos".

La 'Declaración de Zaragoza' es un documento que contiene la propuesta del PP de un sistema de financiación autonómica que, para Feijóo es, "justo, transparente y pensado en todos los españoles".