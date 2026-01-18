Illa está "bien y estable" en el Hospital Vall d'Hebron de Barcelona aunque sigue con pruebas y permanecerá ingresado dos semanas más

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, está "bien y estable" en el Hospital Vall d'Hebron de Barcelona aunque este domingo sigue con las pruebas que empezaron el sábado por la tarde a raíz de un dolor muscular tras practicar deporte.

La Generalitat ha informado este domingo por la tarde de su situación y minutos más tarde los médicos han informado de su estado de salud en rueda de prensa en el hospital. Según han podido adelantar, el político continuará ingresado al menos dos semanas más en el hospital.

Illa mantiene suspendida su agenda: el sábado por la mañana había visitado el Ayuntamiento de Ascó (Tarragona), el mismo día fue al hospital y suspendió su participación prevista para este domingo por la mañana en la Media Maratón de Granollers (Barcelona).