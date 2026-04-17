Las posibles sorpresas en las elecciones andaluzas: este partido de Cádiz podría sacar su primer escaño el 17M

No todo está escrito. Son varios los sondeos que vaticinan una victoria aplastante del PP en las próximas elecciones andaluzas del 17 de mayo. El Centro de Estudios Andaluces (CENTRA), conocido coloquialmente como "el CIS andaluz", ya da una mayoría absoluta al PP de Juanma Moreno, para el que pronostican entre 54 y 57 diputados con el 42,8% de los votos. Sin embargo, estos comicios todavía pueden deparar sorpresas.

Por lo pronto, el Parlamento de Andalucía podría ver caras nuevas. La campaña electoral siquiera ha empezado (lo hará a partir de mayo), pero hay partidos que se presentan a las andaluzas con ambición y cuyas siglas todavía no son del todo conocidas fuera de la comunidad. Es el caso de 100x100 Unidos. Es la transmutación del partido del alcalde de La Línea de la Concepción, Juan Franco, en organización regional. Y aspiran a escaño.

La historia de 100x100 puede remontarse a poco antes de las elecciones municipales de 2015. Fue aquel año cuando este partido municipalista conquistó casi el 31% de los votos en las elecciones locales. Conquistó la alcaldía linense con el apoyo del PP. Cuatro años después no necesitaron ayuda de ningún otro partido: Juan Franco se hizo con la mayoría absoluta y el 67,51% de los votos.

Aquella mayoría la revalidó y amplió en 2023. El pleno municipal de La Línea tiene 25 concejales. Dos son del PSOE. Uno es del PP. Los veintidós restantes son de La Línea 100x100. El partido se ha caracterizado siempre por su carácter municipalista. En 10 años, el equipo de Gobierno de Juan Franco reivindica haber reducido la deuda municipal en 60 millones de euros.

La irrupción en el Ayuntamiento de La Línea 100x100 siempre ha estado marcada por propuestas insospechadas, como por ejemplo la petición de nombrar la urbe "ciudad autónoma" para tener un régimen fiscal más flexible. También por la cercanía de Franco con sus vecinos y por sus intervenciones en pleno, a veces virales.

Un concejal del PSOE le pidió aparcamiento al alcalde y su respuesta fue un "zasca": "Tiene usted un parking por 2,80 debajo del Ayuntamiento. Los 50 euros o 70 euros que se pagan en los plenos son dietas para que los use para pagar la gasolina, un parking o comerse un bollo si tiene ahora hambre. De ahí puede sacarlo sin problema".

De La Línea 100x100 a 100x100 Unidos: qué posibilidades tienen de sacar escaño

Estas elecciones andaluzas son la colmatación de un proceso que en realidad ya se había iniciado años atrás. La Línea 100x100 es el origen, pero en los últimos años han nacido iniciativas similares a su albur. En pueblos cercanos, como Los Barrios, gobierna desde 2019, bajo el nombre de Los Barrios 100x100 y una lista compuesta por exmiembros del extinto Partido Andalucista.

De cara a las locales del año que viene los de 100x100 lo volverán a intentar con una renovada lista para Algeciras, la capital comarcal. Pero estas andaluzas de mayo son una prueba de fuego para los de Juan Franco, el regidor que además cierra de forma simbólica la candidatura. La candidatura autonómica la encabeza Laura Román, teniente de alcalde del Ayuntamiento de Chipiona, un pequeño pueblo de Cádiz.

"Soy vecina, hija de una familia trabajadora, y una persona que un día decidió dar un paso al frente porque no le gustaba lo que veía en su municipio". Román dio el salto a la política de la mano de un pequeño partido localista, Unidos por Chipiona, que ha pasado a integrarse en 100x100. Es la cabeza de lista al Parlamento y podría sacar representación. "No queremos un sillón sino pelear por y para Cádiz".

Imagen de archivo del Parlamento de Andalucía Europa Press via Getty Images

Posibilidades tienen. Podrían conquistar incluso dos diputados en la cámara. Ya en las municipales de 2023 la coalición 100x100 fue creciendo, hasta quedarse cerca de los 40.000 votos. No se puede hacer la traslación directa de esos sufragios a lo que pasará en las elecciones andaluzas, donde los electores asumen otras dinámicas a la hora de optar por una lista u otra, pero son cifras considerables.

Sobre todo teniendo en cuenta que el escaño por Cádiz podría conquistarse por menos de esos 40.000 votos. Una encuesta realizada por la empresa Social Data para los periódicos andaluces del grupo Joly destacaba que entre los encuestados existía una intención de voto del 4,6% para 100x100 Unidos. Para entrar en el reparto de escaños de una circunscripción solo es necesario el 3% de las papeletas.

El partido estos días sigue creando agrupaciones en localidades como Vejer o Conil de la Frontera, pero su posible irrupción en el Parlamento de Andalucía podría ser la sorpresa de las elecciones andaluzas del 17 de mayo. Aunque no la única.

Otras iniciativas localistas que podrían llegar al Parlamento andaluz: de Huelva a Jaén

100x100 Unidos no sería la única experiencia localista que podría dar la sorpresa en las elecciones andaluzas del 17 de mayo. El CIS ya dio un escaño en las andaluzas de 2022 a Jaén Merece Más (JM+), otro partido que recoge el guante a proyectos como Teruel Existe y que dice estar "preparado para entrar en el Parlamento".

"Queremos entrar en el Parlamento andaluz para actuar como una auténtica palanca, no como una bisagra, que ponga fin al histórico desprecio institucional hacia Jaén y garantizar, por fin, las inversiones que la provincia lleva décadas reclamando con justicia", explicaba Luis García Millán, un joven ingeniero de Telecomunicaciones que es portavoz del partido en el Ayuntamiento de la capital jienense.

Emulando el ejemplo de Jaén ahora ha nacido Huelva Existe, una coalición de partidos localistas ya existentes liderada por José Antonio Cabrera que quiere llevar una "voz propia" de Huelva al Parlamento. Mientras que Adelante Andalucía aspira a mantener y aumentar su representación y piensa en el asalto a las Cortes en las próximas elecciones generales para llevar la "voz" andaluza a Madrid, se da la circunstancia que dentro de Andalucía esa dinámica ya se está produciendo.

Huelva, Cádiz y Jaén concurrirán con partidos localistas a las elecciones del 17 de mayo. Los sondeos siguen dando la victoria al PP de Juanma Moreno frente al PSOE de María Jesús Montero. Los analistas están a la expectativa por si se produce o no un sorpasso de Vox a los socialistas. La izquierda estatal concurrirá unida en Por Andalucía. Pero es en las provincias donde se podrían ver más sorpresas. Se sabrá en cuestión de un mes.