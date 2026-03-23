Andalucía celebrará sus elecciones el 17 de mayo

Andalucía irá a elecciones autonómicas el domingo 17 de mayo. Lo ha anunciado su presidente, Juanma Moreno, que ha adelantado unas semanas su plan inicial, que era celebrarlas en junio. La fecha no es cualquiera, pues se trata del fin de semana previo a la Romería de El Rocío, una festividad de gran arraigo y movilización popular en la región.

Elegir el 17 de mayo supone, en todo caso, supone agotar en la práctica la legislatura, algo que siempre defendió el político popular. En una comparecencia institucional, el presidente andaluz ha indicado que "tenía claro" que debía acabar sus cuatro años de mandato y confía en "llegar al verano" con el nuevo Parlamento y el nuevo Gobierno ya configurados.

En los últimos comicios, celebrados en junio de 2022, Moreno logró una incontestable mayoría absoluta, con 58 de los 109 escaños, lo que le permitió gobernar sin necesidad de Vox. Un resultado histórico que consolidó el giro logrado en 2019, entonces de la mano de Ciudadanos y con el apoyo externo de Vox en lo que supuso su gran irrupción política.

Durante buena parte de la legislatura, los sondeos regionales elaborados por la Fundación Centro de Estudios Andaluces (Centra), el 'CIS andaluz' le otorgaban una nueva mayoría absoluta en las elecciones, pero la crisis de los cribados le provocó una sonada caída demoscópica y una lluvia de críticas contra las que lleva meses recuperando popularidad.