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Andalucía celebrará sus elecciones el 17 de mayo
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Andalucía celebrará sus elecciones el 17 de mayo

El presidente andaluz, Juanma Moreno adelanta unas semanas su plan inicial de celebrarlas en junio. "Tenía claro que había que llegar al final de la legislatura", afirma.

Miguel Fernández Molina
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Juanma Moreno, en una comparecencia en La Moncloa
Juanma Moreno, en una comparecencia en La MoncloaEuropa Press via Getty Images

Andalucía irá a elecciones autonómicas el domingo 17 de mayo. Lo ha anunciado su presidente, Juanma Moreno, que ha adelantado unas semanas su plan inicial, que era celebrarlas en junio. La fecha no es cualquiera, pues se trata del fin de semana previo a la Romería de El Rocío, una festividad de gran arraigo y movilización popular en la región.

Elegir el 17 de mayo supone, en todo caso, supone agotar en la práctica la legislatura, algo que siempre defendió el político popular. En una comparecencia institucional, el presidente andaluz ha indicado que "tenía claro" que debía acabar sus cuatro años de mandato y confía en "llegar al verano" con el nuevo Parlamento y el nuevo Gobierno ya configurados.

En los últimos comicios, celebrados en junio de 2022, Moreno logró una incontestable mayoría absoluta, con 58 de los 109 escaños, lo que le permitió gobernar sin necesidad de Vox. Un resultado histórico que consolidó el giro logrado en 2019, entonces de la mano de Ciudadanos y con el apoyo externo de Vox en lo que supuso su gran irrupción política.

Durante buena parte de la legislatura, los sondeos regionales elaborados por la Fundación Centro de Estudios Andaluces (Centra), el 'CIS andaluz' le otorgaban una nueva mayoría absoluta en las elecciones, pero la crisis de los cribados le provocó una sonada caída demoscópica y una lluvia de críticas contra las que lleva meses recuperando popularidad.

Miguel Fernández Molina
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Soy redactor de actualidad y última hora en El HuffPost, donde coordino el turno de tarde, con todo lo que ocurre en España y el mundo... que no es poco.

 

Sobre qué temas escribo

Escribir de última hora y actualidad ocupa prácticamente todos los campos, pero de forma habitual llevo a cabo mi trabajo sobre cuestiones de Internacional, Política y Deportes, intentando siempre dar ese 'toque Huff' tan nuestro a la hora de elegir y desarrollar los contenidos.



En los años que llevo en El HuffPost han sido muchos los temas tratados y las coberturas a fondo de grandes eventos. Desde las guerras en Ucrania y Gaza, pasando por un sinfín de elecciones (y las que quedan), hasta un foco más deportivo sobre los Mundiales y Eurocopas de fútbol masculino y femenino o los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio y París.



Creo que no siempre basta con simplemente contar lo que ocurre. Por eso, cuando las circunstancias lo permiten, busco enlazar la información con un enfoque más personal, más propio, tanto en las grandes historias como en otras no tan conocidas, pero merecedoras de reconocimiento.

 

Mi trayectoria

Nací en un precioso pueblo de Jaén llamado Sabiote. En cuanto a mi carrera profesional, soy licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Inicié mi camino periodístico en el portal Mundotoro.com, de donde di el salto tras ocho años y algunos proyectos paralelos a El HuffPost, la que es mi casa desde 2019.

 

 

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