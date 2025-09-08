Leire Díez se niega a entregar al Senado el pen drive con toda su investigación sobre las "cloacas"

La comparecencia de Leire Díez en el la comisión del Senado en la mañana de este lunes ha dejado varios titulares y también tensiones cuando el turno de preguntas le correspondía a los senadores de PP y Vox.

Sin embargo, y pese a responder a todas las preguntas sobre las que ha sido cuestionada -en unos casos más y en otros menos contundentes-, la exmilitante socialista se ha negado a entregar al Senado el pen drive con toda la documentación e investigación acerca de las 'cloacas' del Estado.

Según ha alegado ante los senadores ha justificado su negativa alegando que, como periodista, se acoge a su derecho a proteger sus fuentes, además de insistir en varias ocasiones en que se trata de un proceso que está siendo "judicializado".

La documentación requerida se centra, según Díez, en toda la información que ha utilizado -y utilizará- para terminar su libro sobre la investigación periodística que ha realizado. De acuerdo con sus declaraciones, totalmente ajena al PSOE.

El momento clave en este asunto ha llegado cuando Alejo Miranda, senador popular, ha pedido a Díez que entregara el pen drive con todos los audios y documentos que entregó al PSOE. "¿Usted le va a pedir a una periodista el objeto de su investigación?", ha contestado la exdirectora de filatelia de Correos.

En lo que respecta a los documentos, Díez ha asegurado que son 176 los encargos desde autoridades a la llamada policía patriótica, de los cuales, todavía solo existen 36 piezas judiciales abiertas.