Los españoles muertos en el terremoto de Venezuela suben a 18 y hay 144 desaparecidos

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha elevado a 18 la cifra de españoles fallecidos en los terremotos que azotaron Venezuela la semana pasada y el número de compatriotas desaparecidos también ha ascendido a 144.

Albares también ha informado de que son 12 los españoles localizados bajo los escombros, según la actualización de las cifras. El último balance oficial ofrecido este lunes por Exteriores señalaba que eran 17 el número de españoles muertos en la catástrofe y 138 las personas desaparecidas.

El ministro ha indicado además que desde Exteriores van a seguir movilizando la ayuda de emergencia de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). Así, ha confirmado que este miércoles despegará un avión con el equipo 'Start' y el hospital de campaña de emergencia, "que es muy necesario en estos momentos para atender a los numerosos heridos que cada vez van siendo un número mayor en Venezuela".

El jefe de la diplomacia española ha apuntado además que el Gobierno español apoyará "al pueblo hermano" de Venezuela "tanto tiempo como sea necesario en estos momentos tan dramáticos y de emergencia". "Tiene nuestra plena solidaridad como cuando llegue el momento de la reconstrucción", ha subrayado.

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, confirmó este lunes que al menos ya son 1.719 las personas que han muerto y más de 5.000 resultaron heridas a causa del doble terremoto de magnitud 7,5 y 7,2 en la escala de Richter que registró el pasado miércoles el centro de la costa venezolana.