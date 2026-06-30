Intentan burlarse de Borja Iglesias por no haber jugado con España y su respuesta es de campeonato: "Depende como lo mires"

El delantero del Celta de Vigo y de la selección española, Borja Iglesias, ha sido protagonista en las últimas horas después de que una contestación que le dio a un usuario de la red social X que intentó burlarse de él se haya hecho viral y haya sido muy aplaudida.

Todo comenzó este 28 de junio, con la celebración del Día Internacional del Orgullo LGTBI. El propio Celta de Vigo, para reivindicarlo, publicó un tuit en gallego en el que decía que "sin miedo, sin etiquetas, siempre con orgullo" y pedía por "un fútbol más diverso".

Además, lo acompañaba de una bandera arcoíris con el escudo del propio club. El tuit del equipo vigués suma en estos días casi un millón de visualizaciones y más de 7.000 me gusta y medio millar de compartidos.

Entre los que retuitearon la publicación se encontraba Borja Iglesias. El delantero gallego la compartió junto al emoticono de las dos manos haciendo la figura de un corazón. Su publicación volvió a generar una gran repercusión y un usuario, con la intención de burlarse de él, le contestó con un irónico "estás haciendo buen Mundial", ya que Iglesias todavía no ha debutado en la competición.

Sin embargo, lo que este tuitero no contaba era con que el propio delantero de la selección le iba a contestar de una forma muy elegante y con mucho sentido del humor. "Depende como lo mires, porque todavía no me has visto fallar", le respondió Iglesias, en una réplica que ya lleva más de 2.000 me gusta.

Tras una fase de grupos que empezó con el sorprendente empate a cero contra Cabo Verde, la España de Luis de la Fuente cambió la dinámica con una contundente victoria (4-0) contra Arabia Saudí. En la última jornada, el combinado nacional se impuso a Uruguay por 1-0 para clasificarse como primera de su grupo. Este jueves, en las eliminatorias, espera la Austria del exmadridista David Alaba.