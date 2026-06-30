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El juez Joaquim Bosch habla a las claras de lo que pasa en España: "Esos niveles son poco visibles en otros países europeos"
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El juez Joaquim Bosch habla a las claras de lo que pasa en España: "Esos niveles son poco visibles en otros países europeos"

El magistrado ha estado en el canal '24 Horas' 

Alfredo Pascual
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El juez Joaquim Bosch en el canal 24 Horas.
El juez Joaquim Bosch en el canal 24 Horas.RTVE

El mediático juez Joaquim Bosch ha sido entrevistado este lunes en La Noche en 24 Horas para presentar su libro La corrupción en España. Un problema enquistado. El magistrado ha radiografiado la situación que se vive en nuestro país con los casos de corrupción que están sacudiendo continuamente las instituciones políticas. 

"Si lo vemos desde la perspectiva de la corrupción política exteriorizada judicialmente estamos en los niveles más elevados de la Unión Europea y solo tenemos que ver los datos", ha comenzado diciendo el magistrado.

Bosch ha señalado que ya no es que solo hable de lo que está pasando en el Gobierno central con la condena del exministro José Luis Ábalos, que era "muy importante", si no que es algo que está ocurriendo "prácticamente en todas las comunidades autónomas".

"Hemos tenido en los últimos años a presidentes autonómicos, consejeros autonómicos, presidentes de diputaciones, alcaldes, concejales y de manera muy repartida. Hay en Madrid, Valencia, Cataluña, Baleares, Murcia, Canarias, Andalucía y Galicia. Esos niveles son poco visibles en otros países europeos", ha afirmado. 

Sin embargo, sí que ha elogiado la actitud de la sociedad española respecto a este problema: "En España el nivel de rechazo de la ciudadanía hacia la corrupción es de los más altos de Europa. Tenemos una ciudadanía muy crítica y disconforme hacia la corrupción, pero en el ámbito estrictamente político nos está costando mucho el desterrar estas prácticas".

Entonces Xabier Fortes, el presentador del espacio, le ha comentado que "no todos los casos de corrupción son lo mismo, pero sí que provocan la misma sensación no siendo lo mismo o teniendo igual gravedad".

El especialista ha apuntado que "hay casos que son especialmente indignantes" y ha puesto el ejemplo del caso de las 'tarjetas black'. "Ahí teníamos a representantes de todos los partidos políticos, de los empresarios, sindicatos y a todo tipo de personalidades que nos demuestran que si no hay actuaciones para acabar con las debilidades institucionales todo lo que pueda corromperse acabará corrompiéndose", ha resumido.

Por hecho, ha hecho una petición final: "Tenemos que solventar estos fallos en nuestras instituciones para evitar estas situaciones".

Alfredo Pascual
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Redactor de Virales. Graduado en Periodismo en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y Máster en Periodismo de Investigación, Datos y Visualización por la UNIR. Realizó las prácticas en el Heraldo de Aragón y la Cadena SER y desde 2019 lleva en El HuffPost, donde escribe sobre temas deportivos y cuenta historias nacidas en redes sociales o en la televisión.

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