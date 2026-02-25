Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Los ocho momentos más destacados de la vida de Antonio Tejero, en imágenes
Repasamos algunos de los momentos más importantes del golpista ya fallecido. 

Autor de un golpe de Estado fallidoSe trata posiblemente, junto con la imagen principal, del momento más conocido del exguardia civil. En ella se observa a Tejero, el principal protagonista del golpe, portando un arma en el Congreso de los Diputados el 23 de febrero de 1981. Keystone
  Antonio Tejero asiste a la misa funeral de Carmen Franco, hija del dictadorEl exguardia civil asiste a la misa funeral de Carmen Franco, hija del dictador Francisco Franco, en la iglesia Francisco de Borja el 11 de enero de 2018 en Madrid, España.Europa Press- Getty images
  Tejero llega al Cementerio de Mingorrubio en El Pardo para la inhumación de los restos del dictador Francisco FrancoAntonio Tejero llega al Cementerio de Mingorrubio en El Pardo para la inhumación de los restos del dictador español Francisco Franco, exhumados en el Valle de los CaídosAlejandro Jiménez / Europa Press/ getty images
  Tejero pasa el cordón policial para acudir al acto religioso previo a la reinhumación de Francisco Franco
EFE
  Tejero tras la vista del consejo de guerra por la Operación Galaxia
efe
  Tejero a su llegada al tanatorio por Carmen Franco en Madrid
GSR
  Tejero se asoma desde la ventana de su residencia en Torre del Mar, MálagaLa imagen fue tomada 40 años después del golpe. YOUTUBE
  Antonio Tejero aparece tomando el sol con su esposa Carmen Díez en La Palma, España Antonio Tejero aparece tomando el sol con su esposa Carmen Díez en el Hotel Los Llanos de Ariadne el 24 de febrero de 2011 en La Palma, España. Se dice que el día del 30.º aniversario pasó todo el día en su habitación de hotel.Europa Press via Getty Images
