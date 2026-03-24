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María Jesús Montero ve las elecciones en Andalucía como un referéndum sobre la sanidad pública
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María Jesús Montero ve las elecciones en Andalucía como un referéndum sobre la sanidad pública

La candidata del PSOE a la presidencia de la Junta acusa a Moreno Bonilla de llevar a la región a un "colapo sanitario". 

Javier Escartín
Javier Escartín
La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero
La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús MonteroEFE

La vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de Hacienda y candidata del PSOE a la presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, ve las elecciones del próximo 17 de mayo como un "referéndum sobre la sanidad pública" ante el "colapso sanitario" de Moreno Bonilla.

En su primera intervención pública tras la convocatoria de elecciones, Montero ha asegurado que ya ha empezado la "cuenta atrás para el cambio y para tener unas políticas públicas y progresistas". "El tiempo de las políticas injustas y privatizadoras de Moreno Bonilla está llegando a su fin. Estamos convencidos de que los andaluces van a votar por la defensa de nuestros servicios públicos", ha dicho.

La dirigente ha puesto especialmente el foco en la sanidad pública, recordando la crisis del cribado del cáncer de mama o que Andalucía es una de las regiones con mayores listas de espera. "En estas elecciones nos jugamos la salud y la vida porque el gobierno de Andalucía ha privatizado la sanidad pública andaluza. El PSOE construimos durante 30 años una sanidad pública de la que nos sentíamos orgullosos, pero de la que hoy se desconfía. Nosotros, los socialistas, vamos a hacer un plan propio de trabajo para gestionarla y mejorarla. Vamos a revertir el colapso sanitario. En mis primeros días como presidenta aprobaremos un plan urgente para salvar la sanidad pública andaluza, ha dicho.

Según Montero, el PSOE de Andalucía llega a estas elecciones "preparado, cohesionado e ilusionado" y que la "movilización progresista" será abrumadora el 17 de mayo. "Queremos que Andalucía sea el mejor lugar para vivir. Vamos a hacer que Andalucía crezca con ambición, pero también con igualdad y justicia social. Tenemos soluciones para los problemas de la gente. Yo sé lo que es gestionar y voy a dar lo mejor de mí para resolver los problemas de Andalucía. Los andaluces saben lo que nos jugamos", ha dicho.

Ante los suyos, Montero también ha criticado que la precampaña andaluza haya empezado con las polémicas declaraciones del presidente de Aragón en funciones, Jorge Azcón, valorando su físico y el de la exministra de Educación, Pilar Alegría. "Este es el PP de Moreno Bonilla. El que insulta a las mujeres por su apariencia y el que desprecia el talento y la inteligencia que aportan las mujeres a la sociedad. Y esta es su falsa moderación (la de Moreno Bonilla), que insta a que otro utilice este tipo de cuestiones y luego él quiere ir de moderado", ha lamentado. 

Finalmente, Montero ha dicho que su salida del Gobierno central es "inminente" y que será su sucesor quien se encargue de terminar de elaborar y presentar los Presupuestos Generales del Estado para este año 2026. 

Javier Escartín
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Soy jefe de Hard News en El HuffPost España. Coordino la cobertura de actualidad política con la misión de explicar lo que pasa en España y en el mundo de una manera directa, clara y comprometida para una audiencia exigente y crítica como la nuestra. Puedes contactar conmigo a través de un correo a javier.escartin@huffpost.es

 

Sobre qué temas escribo

Me dedico a informar sobre la actualidad política en España, poniendo el foco en las decisiones del Gobierno, los movimientos de la oposición y el funcionamiento tanto del Congreso de los Diputados como de los partidos políticos. Creo que la política no es algo lejano, sino que influye directamente en la vida de cada persona: desde la aprobación de una ley de vivienda hasta una reforma laboral. Por eso trato de contar la vorágine política de una manera clara y accesible, sin perder la profundidad que exige cada asunto. Me interesa especialmente abordar temas que despiertan inquietud ciudadana, como la corrupción, la vivienda o la transparencia de las instituciones, y hacerlo siempre con una mirada crítica y social. Entiendo el periodismo político no como una mera narración de lo que ocurre, sino como un ejercicio de contexto y responsabilidad que ayude a la gente a entender por qué esas decisiones afectan a su día a día. Y como todo el mundo tiene su lado freak también me gusta mucho el Festival de Eurovisión, que llevo cubriendo para diferentes medios desde el año 2009. Quizá, algún día, pueda contar la victoria de España en el certamen...

 

Mi trayectoria

Nací en Zaragoza, pero en 2005 me mudé a Madrid para estudiar periodismo en la Universidad Carlos III. Antes de El HuffPost, trabajé nueve años en ABC, cuatro en COPE y un año en Mediaset. Previamente, de una manera más aficionada, escribí sobre cine y la temporada de premios en Hollywood e hice una serie documental sobre el Camino de Santiago que se llamó "Diario de un peregrino".

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

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