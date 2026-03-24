Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Jorge Azcón asegura que Pilar Alegría es "físicamente más atractiva" que María Jesús Montero
Política
Política

Jorge Azcón asegura que Pilar Alegría es "físicamente más atractiva" que María Jesús Montero

Polémicas palabras del presidente de Aragón en funciones a la hora de valorar el posible resultado electoral en las andaluzas del próximo 17 de mayo. 

Javier Escartín
Javier Escartín
El candidato a la presidencia de Aragón por el PP, Jorge Azcón, y la candidata del PSOE, Pilar Alegría, se saludan en Aragón TV antes del debate electoral del 26 de enero de 2026.
El candidato a la presidencia de Aragón por el PP, Jorge Azcón, y la candidata del PSOE, Pilar Alegría, se saludan en Aragón TV antes del debate electoral del 26 de enero de 2026.Javier Cebollada / EFE

El presidente de Aragón en funciones, Jorge Azcón, ha realizado este martes unas polémicas declaraciones a la hora de hablar de la convocatoria de elecciones en Andalucía para el próximo 17 de mayo.

Azcón, que participaba en un coloquio organizado por El Confidencial, ha asegurado que su exrival para la presidencia de Aragón, Pilar Alegría, es "físicamente más atractiva" que María Jesús Montero y que a la andaluza se le "pondrá mucho peor cara", dejando entrever que obtendrá un peor resultado electoral que la exministra de Educación.

"Yo creo que Pilar Alegría, cuidado con las cosas que se dicen ahora, es fiísicamente más atractiva que María Jesús Montero. A María Jesús Montero se le va a poner mucha peor cara que a Pilar Alegría", ha dicho ante la risa nerviosa y de circunstancia de los asistentes.

Jorge Azcón ganó el pasado 8 de febrero las elecciones celebradas en su región, pero perdió dos escaños (pasó de 28 a 26) y dependerá de Vox para volver a ser investido presidente. El plazo fijado por el estatuto autonómico para llegar a un acuerdo expira el próximo 3 de mayo. 

Por otro lado, la exministra y candidata socialista, Pilar Alegría, se tuvo que conformar con igualar el peor resultado histórico de su partido al perder cinco escaños (de 23 a 18) y unos 38.000 votos. "Desde ya asumimos el resultado de estas elecciones. Vamos a liderar la oposición en esta CC.AA. Una oposición vigilante, seria y responsable. Es evidente que el resultado obtenido es el que nos hubiera gustado", dijo Alegría tras conocer el veredicto de las urnas. Sin embargo, descartó dimitir. 

Javier Escartín
Javier Escartín
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy jefe de Hard News en El HuffPost España. Coordino la cobertura de actualidad política con la misión de explicar lo que pasa en España y en el mundo de una manera directa, clara y comprometida para una audiencia exigente y crítica como la nuestra. Puedes contactar conmigo a través de un correo a javier.escartin@huffpost.es

 

Sobre qué temas escribo

Me dedico a informar sobre la actualidad política en España, poniendo el foco en las decisiones del Gobierno, los movimientos de la oposición y el funcionamiento tanto del Congreso de los Diputados como de los partidos políticos. Creo que la política no es algo lejano, sino que influye directamente en la vida de cada persona: desde la aprobación de una ley de vivienda hasta una reforma laboral. Por eso trato de contar la vorágine política de una manera clara y accesible, sin perder la profundidad que exige cada asunto. Me interesa especialmente abordar temas que despiertan inquietud ciudadana, como la corrupción, la vivienda o la transparencia de las instituciones, y hacerlo siempre con una mirada crítica y social. Entiendo el periodismo político no como una mera narración de lo que ocurre, sino como un ejercicio de contexto y responsabilidad que ayude a la gente a entender por qué esas decisiones afectan a su día a día. Y como todo el mundo tiene su lado freak también me gusta mucho el Festival de Eurovisión, que llevo cubriendo para diferentes medios desde el año 2009. Quizá, algún día, pueda contar la victoria de España en el certamen...

 

Mi trayectoria

Nací en Zaragoza, pero en 2005 me mudé a Madrid para estudiar periodismo en la Universidad Carlos III. Antes de El HuffPost, trabajé nueve años en ABC, cuatro en COPE y un año en Mediaset. Previamente, de una manera más aficionada, escribí sobre cine y la temporada de premios en Hollywood e hice una serie documental sobre el Camino de Santiago que se llamó "Diario de un peregrino".

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

TERRITORIO PARADORES

Más de Política

Comentar: 0
Ver normas
Ver tus comentarios en tu perfil
!
Los comentarios de esta noticia están cerrados
Regístrate ya tengo cuenta
Rellena tu nombre y apellidos para poder comentar
completa tus datos
!
Comenta con respeto, tu opinión se publicará con nombres y apellidos