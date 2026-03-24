Jorge Azcón asegura que Pilar Alegría es "físicamente más atractiva" que María Jesús Montero

El candidato a la presidencia de Aragón por el PP, Jorge Azcón, y la candidata del PSOE, Pilar Alegría, se saludan en Aragón TV antes del debate electoral del 26 de enero de 2026.

El presidente de Aragón en funciones, Jorge Azcón, ha realizado este martes unas polémicas declaraciones a la hora de hablar de la convocatoria de elecciones en Andalucía para el próximo 17 de mayo.

Azcón, que participaba en un coloquio organizado por El Confidencial, ha asegurado que su exrival para la presidencia de Aragón, Pilar Alegría, es "físicamente más atractiva" que María Jesús Montero y que a la andaluza se le "pondrá mucho peor cara", dejando entrever que obtendrá un peor resultado electoral que la exministra de Educación.

"Yo creo que Pilar Alegría, cuidado con las cosas que se dicen ahora, es fiísicamente más atractiva que María Jesús Montero. A María Jesús Montero se le va a poner mucha peor cara que a Pilar Alegría", ha dicho ante la risa nerviosa y de circunstancia de los asistentes.

Jorge Azcón ganó el pasado 8 de febrero las elecciones celebradas en su región, pero perdió dos escaños (pasó de 28 a 26) y dependerá de Vox para volver a ser investido presidente. El plazo fijado por el estatuto autonómico para llegar a un acuerdo expira el próximo 3 de mayo.

Por otro lado, la exministra y candidata socialista, Pilar Alegría, se tuvo que conformar con igualar el peor resultado histórico de su partido al perder cinco escaños (de 23 a 18) y unos 38.000 votos. "Desde ya asumimos el resultado de estas elecciones. Vamos a liderar la oposición en esta CC.AA. Una oposición vigilante, seria y responsable. Es evidente que el resultado obtenido es el que nos hubiera gustado", dijo Alegría tras conocer el veredicto de las urnas. Sin embargo, descartó dimitir.