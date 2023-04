Marta, la benjamina del 'ejército' de Ayuso: "No me tomo a risa que me llamen facha, me molesta"

En el mundo del toro, se conoce la alternativa como el acto en el que los novilleros se "doctoran" y pasan a ser matadores de toros. Esta ceremonia acontece durante la lidia: un diestro entrega al principiante la muleta y el estoque para que ejecute la faena en su lugar. En la mítica plaza de las Ventas, donde figuras como El Cid, Uceda Leal u Óscar García Higares adquirieron la categoría de toreros, 71 de los 178 candidatos del PP de Ayuso a las elecciones municipales del 28-M dieron el pasado 13 de abril un paso adelante para dejar de ser novilleros y convertirse en 'killers' de la política.

Una de las 'novatas' que pugnarán por ser regidor de un municipio madrileño es Marta Cid, de sólo 23 años. Entre los casi dos centenares de alcaldables, Ayuso quiso destacar en dicho acto la presencia de esta joven licenciada en Ciencia Política y Gestión Pública por la Universidad Rey Juan Carlos de Fuenlabrada. "Mi equipo tiene una edad media de 45 años. De hecho, baja considerablemente (con respecto a 2021). La más joven es Marta Cid", señaló en su discurso la presidenta de la Comunidad de Madrid. Ella le devolvió la mención a través de las redes sociales. "Gracias, presidenta, por la confianza y por apostar por el talento joven en la Comunidad de Madrid", escribió en un tuit en cuyas respuestas se mezclaban enhorabuenas y halagos pero también algunas críticas: "Otra con cero días cotizados".

En una conversación telefónica con El HuffPost, Marta se muestra feliz ante la oportunidad de convertirse en alcaldesa de Torremocha de Jamara, un municipio de unos mil vecinos situado en el noreste de la región, limitando con Guadalajara, y al que le une vínculos familiares. "Mi familia paterna es de allí y, aunque yo vivo en Madrid, suelo subir entre dos y tres veces a la semana", asegura. No lo tendrá fácil: el ayuntamiento de la localidad ha sido gobernado por el mismo regidor los últimos cuarenta años, Carlos Rivera (Independientes de Torremocha), y en las últimas elecciones de 2019 el PP sólo obtuvo 16 votos.

Marta, eso sí, apela al 'efecto Ayuso' para desbancar a uno de los dos únicos alcaldes madrileños que han mandado de forma ininterrumpida desde 1979. "Parto de cero, pero formar parte del equipo de la presidenta nos pone en valor. Queremos trasladar a Torremocha las políticas aplicadas hasta ahora en la Comunidad de Madrid. Además, Ayuso ya ganó en Torremocha en las autonómicas de 2021 y eso es una muy buena señal para nosotros", explica.

En todo caso, sabe que su juventud puede ser la estocada de la que se valgan sus rivales políticos para derribarla. "Mi opinión es que la experiencia se gana trabajando. Nadie nace siendo experto o sabiendo todo. Para coger experiencia tengo que ponerme a ello y qué mejor que hacerlo en Torremocha de Jarama. Además, la posible falta de experiencia la suplo con las horas de estudio y trabajo que ya tengo a mis espaldas", detalla.

En 2016, sólo el 1,8% de los alcaldes de municipios de más de 10.000 habitantes en España tenía menos de 30 años. Un dato que muestra el poco interés de la juventud por asumir cargos de responsabilidad en la administración publica. "Yo veo mucho desencanto en mi entorno. Mis amigas son totalmente apolíticas y no entienden que le dedique tantas horas a esto. Me dicen que tengo 23 años y que tengo que vivir la vida. Yo les respondo que la estoy viviendo pero de otra manera. Que quizá no pueda irme de viaje o hacer muchas cosas, pero gracias a este trabajo vivo experiencias que son únicas y que me aportan mucho", señala.

Marta siempre ha tenido "vocación" por la política y cree que hay un profundo desconocimiento en nuestra sociedad sobre en qué consiste esta labor pública. "Siempre lo he visto como una tarea honorable, a diferencia de lo que piensan otras personas. Pero esa impresión existe porque todo lo que se lee sobre los políticos es malo. Cuando alguien hace algo mal, las masas se le echan encima y se le castiga mucho. Pero cuando se hacen las cosas bien, nadie te da las gracias", asegura.

Ahora que Marta va a bajar al ruedo para ponerse ante el toro, la joven asume que va a recibir insultos o críticas por ser, además, un rostro joven del PP. "En España es difícil defender que eres de centro-derecha. Lo cómodo es decir que eres de izquierdas porque si no piensas como ellos, ya eres fascista. Y no se dan cuenta de que los que no respetan son ellos", asegura. De hecho, Marta admite que a lo largo de su vida la han llamado muchas veces 'facha'. "Yo no me lo tomo a risa porque es un insulto y me molesta. Yo no soy facha. Soy de derechas y liberal. Yo respeto que seas de izquierda, y como liberal defenderé hasta el último día que puedas expresar tus ideas sin represalias. Aunque sean contrarias a la mía", señala.

Según la última encuesta del CIS, publicada esta semana, el 63,2% de los jóvenes entre 18 y 24 se posicionan como personas "de izquierda o centro-izquierda", frente al 32,3% que se sienten identificados como "de derechas o centro-derecha". Unos datos que corroborarían que la juventud tiende tradicionalmente a una ideología de izquierdas, planteamiento que Marta rechaza. "En las últimas elecciones, Ayuso arrasó precisamente gracias al voto joven. Esa es una batalla cultural que estamos dando desde Nuevas Generaciones y yo no me creo que más de la mitad de los jóvenes en España sean de izquierdas", razona.

Por ese motivo, Marta no dudó en dar un paso al frente cuando el partido le pidió ser la candidata de Torremocha de Jarama. Un primer paso que, quizá, sea el comienzo de un largo recorrido político. "¿La Asamblea de Madrid? ¿El Congreso? Ahora mismo sólo estoy implicada en Torremocha y en convertirme en su primera alcaldesa. Lo otro ya veremos si llega", concluye, mientras muestra una gran ilusión por salir de esta primera faena que le han encomendado por la puerta grande.