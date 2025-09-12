Más Madrid le muestra a Ayuso fotos de palestinos asesinados en Gaza

Más Madrid ha comenzado su intervención en el Debate sobre el Estado de la Región (DER) mostrando fotos de asesinados en Gaza al tiempo que ha acusado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de "seguir legitimando el genocidio".

Ha sido en el inicio de la intervención de la portavoz de la formación regionalista, Manuela Bergerot, que ha comenzado recordando a una niña que fue "asesinada" mientras viajaba con su familia y a la que acudieron a socorrer dos sanitarios de la Media Luna Roja, siendo también "asesinados" por Israel.

En ese momento, el Grupo Parlamentario se ha levantado al completo con fotos de víctimas de Gaza "honrando" a las "62.000 personas asesinadas por Israel en Gaza". "Estas fotos que ven son la prueba de que no son solo un número. Queremos honrar la vida de cada madre que consigue preparar un plato de comida para sus hijos a pesar de las bombas, de cada niña que sigue encontrando fuerzas para jugar entre los escombros", ha espetado Bergerot.

Bergerot ha sostenido que su vida es una "lección de humanidad para todos los que siguen legitimando el genocidio" y ha rematado afirmando que la historia de Palestina es una "lección de persistencia y su lucha por las libertades, un mensaje de esperanza para la humanidad".

"Señora Ayuso, hoy no hay nada más urgente que Gaza. Usted ha decidido ponerse del lado de los genocidas una vez más, del lado de Netanyahu, junto a Trump y Milei. Usted ha decidido ponerse del lado del genocidio, usted ha decidido ser la portavoz de Netanyahu en España y esa actitud le va a pesar como una losa a medida que pasen los años", ha declarado más adelante en su intervención.

Bergerot ha comparado el "veneno antipalestino" de Ayuso con la ayuda sanitaria del Gobierno central. "España está liderando el refugio sanitario en Europa, trayendo a decenas de niños gazatíes a curarse en nuestra sanidad pública", ha ampliado.

Vuelta a España

En este sentido, la portavoz en la Asamblea de Más Madrid ha subrayado que "el boicot y las sanciones a Israel son el único camino", desde "las más altas instituciones del Estado hasta cada protesta al paso de la Vuelta España".

"Ustedes no están a la altura de su pueblo y lo van a comprobar cuando Madrid se convierta en un mar de banderas palestinas este domingo", ha expresado en referencia al final de la Vuelta, que este domingo terminará en las calles de la capital.

Por último, en su discurso, Bergerot ha criticado a Ayuso por negar "sistemáticamente el valor de las vidas de 7.291 madrileños". "No podíamos esperar ningún tipo de compasión con los 20.000 niños y niñas palestinas que ha asesinado el ejército de Netanyahu", ha zanjado.