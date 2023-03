Mireia Vehí (CUP) recuerda por qué tuvo que pedir perdón en su primer día en el Congreso

¿Alguien ha puesto alguna vez a un diputado del Congreso a jugar al Jenga? Seguramente no y por eso en El HuffPost nos vamos a anotar ese primer tanto. Y la primera en hacerlo ha sido Mireia Vehí, diputada de la CUP, que se ha sentado junto a David Andújar en la sección Prohibido hablar de política a eso, hablar de todo menos de política.

Por ejemplo, de su primer día en el Congreso de los Diputados, en el que tanto ella como el resto de parlamentarios de su partido pasaron un mal trago y todo por una de esas ideas que no deben llevarse a cabo.

"No éramos diputados, estábamos de campaña y se nos ocurrió la brillante idea de coger un móvil, entrar en el Hemiciclo, y grabar", explica Vehí.

Hasta ahí, parece que todo normal. El problema es que está prohibido que nadie que no sea parlamentario entre al Hemiciclo. "Fue lo peor", reconoce Vehí, "porque están obsesionados los servicios de la Cámara en que en el Hemiciclo no entre nadie que no esté autorizado. Y nosotros hicimos el típico video de Insta de "Hello!"".

"Y nos cayó bronca. No a nosotros, a los ujieres que nos habían dejado entrar", recuerda la parlamentaria, que asegura que tuvieron que hacer "la ronda del perdón". "Porque, claro, una cosa es que tú hagas un vídeo de campaña electoral y otra que a un currela le caiga una bronca por tu culpa".

Durante la charla con Andújar, Vehí también cuenta cómo fue su primer día, esta vez ya sí, de diputada. "Fue el día de la investidura", explica la parlamentaria de la CUP, que recuerda aquella jornada "con angustia".

"Porque eso es muy grande y todo el mundo grita mucho. Es una diferencia abismal con el Parlament catalán, que es súper polite. Me impresionó mogollón", explica.

Sobre todo, recuerda lo que le hicieron los diputados de la ultraderecha: "Yo no había convivido con la extrema derecha en un hemiciclo y recuerdo bajar [de su escaño] el día de la investidura y que me dijeran de todo".

"Pero, ¿insultos?", pregunta Andújar.

"Claro, te dicen de todo. Fíjate, que dicen tantas barbaridades que han quitado los micros y el sonido que se oye en la tele no es el sonido ambiente", responde Vehí.

Aun así, la diputada de la CUP considera que "esta es la parte más televisiva" de la política y que luego la parte institucional "tiene otras líneas de oportunidad y de intervención". "A nosotros nos permite hacer guerra ideológica", asegura.