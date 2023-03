La organización ultra Hazte Oír manda un feto de plástico al despacho de Mireia Vehí (CUP)

Mieria Vehí, diputada de la CUP, ha denunciado este martes en la sala de prensa del Congreso de los Diputados el envío de una bolsa con un feto de plástico con un líquido rojo que, según ha dicho, ha sido remitido por la organización ultra Hazte Oír, dirigida por Ignacio Arsuaga.

"Mire, señor Arsuaga, es usted un matón, así se lo digo desde aquí, porque está amedrentando a las diputadas que defienden los derechos de las mujeres a abortar", ha contestado Vehí, visiblemente molesta.

"No tiene ni idea de qué lleva a una mujer a abortar. Si quiere tener el hijo o no, si tiene que ver con su situación económica o de salud, o no. Es usted un matón al servicio de los ricos porque todas las mujeres abortan, las de derechas también. ¿Sabe por qué? Porque se aborta en todos los países, sea legal o no. ¿Sabe qué cambia? Que algunas mujeres se juegan la vida y otras no. ¿Sabe cuáles se juegan la vida? Las pobres. Así que se puede ahorrar estos regalos, esta política de matonismo machista y se puede ir con su organización a donde quiera", ha proseguido.

Vehí ha dicho que "es asqueroso" y que lo ha mostrado porque está "harta" de que "los señores de la extrema derecha" le "manden cosas al despacho que van en contra de los derechos de las mujeres".

"Y como todas las personas del Hemiciclo han recibido esta cosa, pues he decidido mostrarlo, porque esto es amedrentar a la gente que trabaja para los derechos de todos. Que este señoro decida que yo necesito recibir en mi despacho esta cosa dice bastante de su sentido de la democracia. Que monte un partido político, se presente a las elecciones y nos deje tranquilos. Disculpen, es que me ponen bastante nerviosa estas cosas", ha agregado.