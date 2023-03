Mireia Vehí (CUP) trata de ajustarse el atril y sucede la tragedia: "Aaaaah, tenía que pasar"

La portavoz de la CUP en el Congreso, Mireia Vehí, ha protagonizado un llamativo momento este martes en la sala de prensa del Congreso de los Diputados.

La escena ha tenido lugar antes de comparecer ante los periodistas, cuando Vehí ha tratado de ajustar el atril, como hace habitualmente. "Parece que va a ser una tradición esto de bajar...".

Tratando de bajarlo, Vehí se ha dado cuenta del drama que acababa de suceder: "Aaaaah, tenía que pasar, me lo he cargado", ha expresado en catalán. La diputada ha sacado de debajo del atril una pieza de plástico que no sabía bien dónde ajustar y ha pedido ayuda.

Primero, a su jefa de prensa: "Me lo he cargado, Jordina". Bromeando, ha asegurado que "ahora va a venir la derecha a decir que es expresamente". "Pues no es expresamente, que lo sepáis".

Tras ver que entre las dos no conseguían arreglar el desaguisado, Vehí ha extendido la petición de ayuda al resto de la sala: "¿Alguien sabe cómo funciona esto? ¿Alguien monta muebles del IKEA en su casa?".

Al obtener una respuesta negativa, la diputada ha seguido bromeando sobre la situación: "Yo tampoco, no es mi cualidad, ya lo estáis viendo. Tengo otras cualidades, pero montar muebles...".

Después, ha prometido no "tocar más" el atril para evitar que se rompiese más.