“Nos tienen como en el seminario”: Feijóo recluye a sus barones en Murcia en busca de unidad

Alberto Núñez Feijóo se encierra este fin de semana con los máximos representantes de su poder territorial. Y, más allá de los anuncios que vayan a realizar, el objetivo es proyectar una imagen de unidad. Prietas filas ante la larga campaña electoral que ya está de facto en marcha. Si no hay cambios, los primeros comicios se celebrarán en Castilla y León en marzo del próximo año y, después, llegarán los de Andalucía antes de verano. "No podemos dar oxígeno a Pedro Sánchez con nuestras cosas", esgrimía uno de esos dirigentes autonómicos, antes de una cita que ha sido diseñada con enorme secretismo.

"Nos tienen como en el seminario", bromeaba un presidente regional. De hecho, el equipo de Feijóo podría incluso requisar los móviles durante las horas de reunión para evitar cualquier tipo de filtración. El objetivo de Génova es que se trabaje "de verdad" y abstraerse de lo que pase fuera. El guion de la reunión es tan amplio y tan ambiguo que la mayoría barones llegan con meras pinceladas. Por ejemplo, Feijóo detallará su duro plan migratorio —como avanzó El HuffPost— y que quiere dar algún tipo de respuesta de todas las comunidades ante la polémica por las pulseras anti maltrato.

A partir de ahí, los presidentes autonómicos admiten que el curso político no ha empezado como preveían. Sánchez ha dado síntomas de recuperación y se ha aferrado a la política internacional, y en concreto a la masacre de Israel sobre Gaza, para marcar la agenda doméstica. Y el PP ha entrado al debate dividido. De hecho, esos mismos barones llegan a la cumbre de Murcia con una posición distinta a la Feijóo. Juanma Moreno, Jorge Azcón o Alfonso Rueda ya hablan con toda claridad de "genocidio", cosa que no hace el líder gallego. En cambio, Isabel Díaz Ayuso se sitúa claramente del lado del Ejecutivo de Benjamin Netanyahu.

Para algunas voces del partido, es "un disparate" que "la política internacional no la marque exclusivamente la dirección nacional". Es, interpretan, una forma de mermar el liderazgo de Feijóo. "Hay que respetar un poco más a Génova", sugieren en el grupo parlamentario en el Congreso.

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y el de Vox, Santiago Abascal. Europa Press via Getty Images

El elefante en la habitación volverá a ser Vox. En el entorno de Feijóo han asumido que Sánchez no convocará generales hasta 2027, por lo que hay margen para rediseñar estrategias. La oposición contra Sánchez seguirá siendo "sin cuartel", principalmente en la vertiente de la corrupción. Pero se evitarán errores como asumir el "me gusta la fruta" de Isabel Díaz Ayuso. "Eso no es Feijóo, ha de elevarse", afirman fuentes populares.

Barones consultados por El HuffPost recetan que Feijóo vuelva a ser "el hombre de Estado" que llegó de Galicia, dando juego a sus portavoces para que hagan de "poli malo". De hecho, los perfiles de Miguel Tellado o Ester Muñoz son duros y están en perfecta sintonía. "No podemos asumir los postulados de Vox", se revuelven en el sector moderado. En la última Junta Directiva Nacional, el líder gallego pareció escuchar a esta parte de la formación y defendió el sentido común como eje de actuación de su partido.

Lo que más preocupa internamente es que Vox esté tan fuerte que quiera volver a ocupar espacio en los gobiernos del PP, por ejemplo en Castilla y León, dando a Sánchez el eslogan que anda buscando. Esto es, que Feijóo no podrá gobernar sin Abascal. Lo último para contrarrestar ese auge ha sido arropar a Iván Espinosa de los Monteros es la presentación de Atenea, su nueva plataforma de ideas. El plan es que Tellado hubiera estado en el acto pero le avisaron de que se había presentado Víctor de Aldama, el comisionista de la trama Koldo, y ya de camino cambió de decisión. "El votante liberal representado por Espinosa puede venir al PP", es el mensaje que trasladan en Génova.

En todo caso, en todas las charlas informales que Feijóo ha mantenido estos días con los periodistas ha querido trasladar calma. Las encuestas, aseguran, le siguen sonriendo, llegando a alcanzar los 150 escaños. "La única certeza es que si Sánchez convocara elecciones, el PP ganaría y gobernaría. Por eso no llama a las urnas por mucho que el CIS diga que arrasaría. La derecha está en unos niveles en intención de voto históricos", arguyen en su equipo.

De hecho, en Génova creen que a Sánchez se le hará mucho más cuesta arriba la legislatura que a ellos. Y ponen como ejemplo esta misma semana, con una nueva derrota en el Congreso de los Diputados —no salió adelante la ley para ceder las competencias migratorias a Cataluña— y más problemas judiciales para el entorno directo del presidente.

Un terremoto político al que el propio Sánchez contestó reiterando su intención de presentarse a la reelección en 2027, cuando en teoría tocan las generales. Una decisión que rápidamente fue aplaudida por ministros y altos cargos socialistas, dejando en evidencia el poco peso que tienen ya las voces críticas. De hecho, tan solo se escucharon recelos por parte de la Castilla-La Mancha de Emiliano García-Page y algunos veteranos socialistas. "Estoy muy feliz, mi pronóstico es que hay Sánchez para rato", afirmó Salvador Illa, uno de los principales referentes socialistas.

En Ferraz, en todo caso, reconocen lo que parece una obviedad: "Vienen momentos complicados y lo que habrá que comprobar es si son peores o no a los que ya hemos vivido". Sobre los Presupuestos Generales del Estado, el pesimismo se instaló en las últimos días de la semana, a tenor de la beligerancia política de Junts y Podemos. "Es difícil que podamos aprobarlos".