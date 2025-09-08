Vox se crece a costa de la bajada del PP: alcanzaría su máximo histórico, un 17,4% de votos

La vuelta al curso político trae también encuestas, una proyección a lo que podría pasar si hoy hubiera elecciones generales en España, como reclama la oposición. El último barómetro del instituto 40dB. para El País y la Cadena SER arroja un puñado de ideas encadenadas y muy bien definidas: baja el PP, Vox engorda por ello -el trasvase es casi del 100%- y el PSOE se recupera levemente, tras la crisis del caso Cerdán.

Lo más destacado, indican los analistas, es la subida de la ultraderecha de Santiago Abascal, que lograría un récord histórico, hasta el 17,4% de votos. La cifra supone ganar cinco puntos desde el 23-J, las últimas elecciones nacionales, cuando el PP pierde 2,4 puntos. "El PP no rentabiliza su estrategia de oposición al Gobierno y obtiene su peor resultado (30,7%) desde las elecciones generales de 2023", afina el sondeo. Este retroceso de los de Alberto Núñez Feijóo reduce a apenas tres puntos la ventaja sobre los socialistas: es la mitad que en el último sondeo.

Y es que el PSOE del presidente Pedro Sánchez "recobra algo el aliento" y mejora siete décimas, tras un verano en el que ha sido especialmente zarandeado por el escándal del ingreso en prisión preventiva de su ex secretario de Organización, el navarro Santos Cerdán, por su presunta participación en una trama de corrupción con José Luis Ábalos y Koldo García.

Sumar, el socio minoritario del Ejecutivo, sube cuatro décimas (6,6%), las mismas que se deja Podemos (3,4%). Se Acabó la Fiesta (SALF), la formación del agitador ultra Alvise Pérez, se desinfla y cae 0,9 puntos (1,6%). Puede consultar todos los datos del sondeo aquí.

La encuesta, que se realizó online a 2.000 personas entre el 29 de agosto y el 1 de septiembre, coincide con un inicio de curso marcado por la bronca política por la gestión de los incendios forestales en Castilla y León, Galicia y Extremadura, tres comunidades gobernadas por el PP. Sus presidentes, que hasta el 14 de agosto aseguraron que disponían de los medios necesarios, reclamaron el día siguiente medios sin precedentes al Gobierno para intentar tapar su responsabilidad en la prevención y extinción de los fuegos, una competencia autonómica.

La estrategia, que Feijóo mantuvo pidiendo el despliegue del Ejército más allá de la Unidad Militar de Emergencias (UME), no le ha dado resultado al PP, que llegó a llamar "pirómana" a Virginia Barcones, la directora general de Protección Civil y Emergencias. El PP experimenta su mayor caída de la legislatura con una caída de 2,6 puntos porcentuales sobre la encuesta anterior, de julio. "Los conservadores perforan su suelo de intención de voto en las series de 40dB., que se situaba en el 32,2% de marzo, y logran 2,4 puntos porcentuales menos que en las elecciones de 2023. Vox ya fue el partido que más subió tras la tragedia de la dana de Valencia, que dejó 228 fallecidos y decenas de miles de damnificados", dice con contundencia El País.

La diferencia por bloques sigue siendo muy favorable para la derecha. La izquierda acorta distancias, pero la suma de la estimación de voto de PP y Vox (48,1%) sobre la del electorado de PSOE, Sumar y Podemos (37,7%) es de 10,4 puntos, 1,1 menos que en el anterior trabajo demoscópico de 40dB. Una distancia que contrasta con la de las elecciones generales, cuando solo fue de 1,5 puntos. La intención de voto del resto de partidos que votaron a favor de la investidura de Pedro Sánchez (ERC, Junts, EH Bildu, PNV, BNG y Coalición Canaria) es de 6,4%, seis décimas menos que en el 23-J; en julio estaba 1,3 puntos por debajo.

El análisis de los nuevos datos de los ultras es lo que más dolor de cabeza puede darle al PP. Vox atraía en el sondeo anterior al 13,2% de votantes del PP, un porcentaje que se eleva al 17,7%. "Un boquete que sólo supera Sumar en su pugna con Podemos, que capta al 26,2% del electorado de la coalición liderada por Yolanda Díaz", insiste el diario. Otro 6,9% se lo roba a Sumar el PSOE, que tiene su principal problema en los indecisos (8,8%, un punto menos que en el barómetro anterior). Los socialistas, que llegaron a sufrir con Feijóo un derrame de dos dígitos de votantes hacia el PP, ya no tienen ese quebradero de cabeza y lo han rebajado al 5%, 3,2 puntos menos que en julio.

La formación de Abascal, que hace dos meses perdía al 8,2% de su electorado hacia SALF, lo amortigua al 4,6%. Un porcentaje que en el caso del PP es residual (2,4%). Vox cuenta además con la mayor fidelidad y retiene a la mayor parte de su electorado (86,7%), seguido del PP -71,2%, seis puntos menos que en la encuesta de julio- y del PSOE (64,2%). Sumar no aglutina a la mitad (46,4%) de quienes le votaron hace dos años y el 9,1% se decantaría por otras fuerzas políticas sin especificar, en blanco o nulo. Una opción por la que opta el 8,4% de votantes del PSOE, que tiene un trasvase de 5,3% a Sumar. Otro 3,8% se iría a Vox.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, en sendas imágenes de archivo. EFE

El perfil

Vox es el partido preferido por los hombres, con un 22,3%, seguido del PSOE (19,9%) y del PP (16,9%), y los socialistas recuperan ese estatus entre las mujeres (21,5%) después de que se lo arrebatara el PP en el estudio anterior de 40dB. por la crisis de reputación que desataron los audios de José Luis Ábalos y su antiguo asesor y la acusación de acoso contra Francisco Salazar, que tuvo que dimitir de sus cargos en Ferraz y La Moncloa.

El electorado femenino fue clave para revalidar el Gobierno y el PSOE, que la semana pasada organizó un acto sobre igualdad que congregó a las dirigentes del partido en el que reiteraron el compromiso a presentar una ley para abolir la prostitución, se destaca por delante del PP -pasa del 23,3% al 16,5%- y Vox (13,1%).

Los de Abascal también se consolidan como la primera opción, en pugna con el PSOE y con el PP como convidado de piedra, entre los nuevos votantes hasta los 44 años. Vox dobla a los populares en la franja que va de los 18 a 24 años ―20,9% frente a un 9%, con los socialistas en el 17,6%― y tiene su mayor tirón entre los de 25 y 34 años (28,3%), su principal nicho frente al PSOE (15,2%) y PP (11,7%). Un músculo que retiene entre los de 35 y 44 años (20,8%), dos puntos más que los socialistas y casi seis sobre el PP. A partir de esa franja, el PSOE es el más votado, siempre por encima del 20%.

Tampoco llegan buenas noticias para el PP en el desglose regional, porque su "hegemonía queda en entredicho" en Andalucía y la Comunidad Valenciana, dos de sus pilares, "donde Vox le sucede con una intención de voto superior al 20% y una ventaja de más de cuatro puntos en ambos casos".

El PSOE, que sufre sendos retrocesos, se queda en el 19%. Los socialistas crecen cuatro puntos y son primeros en Castilla y León con una décima más (21,5%) que el PP, espoleados por la polémica gestión de los incendios en una comunidad que los populares gobiernan desde 1987. Lo mismo sucede en Galicia, donde el PP, en la Xunta de forma ininterrumpida desde 2009, sufre un castigo de más de siete puntos (cae del 25,3% al 17,9%) y el PSOE mejora siete décimas (22,4%), mientras los nacionalistas suben 2,6 puntos (17%).

El PP, como es costumbre, cosecha sus mejores números en Madrid (23,7%) pero ya no duplica al PSOE (20,2%) y Vox mejora tres puntos y medio (17,7%). La diferencia en el barómetro de julio era de casi 12 puntos (32% para los populares y 16,7% para los socialistas).