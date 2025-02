Ortega Smith no se calla: afirma que parte de lo que dice García-Gallardo sobre Abascal "es verdad"

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, ha dicho este martes que respeta la decisión Juan García-Gallardo de dimitir como líder de Vox en Castilla y León y portavoz en las Cortes autonómicas y ha reconocido que "hay parte de lo que dice que es verdad", mientras que otra parte "no se ajusta tanto".

Preguntado sobre si comparte la opinión del ex presidente de la Junta, que anunció su decisión por "discrepancias" con la dirección nacional de Santiago Abascal en la que echa en falta "reciprocidad" en la lealtad, Ortega-Smith ha señalado que la opinión García-Gallardo "como todo, tiene sus matices" y es "una valoración personal".

"Sobre si comparto o no su opinión, hay parte de lo que dice que es verdad, y hay otra parte que dice que no se ajusta tanto a la verdad", ha dicho el portavoz de Vox en el Ayuntamiento, y ha añadido que no ha hablado con él, puesto que "no tenía mucho trato" debido a que cada uno trabajaba en una institución.

"Cada uno tenemos nuestra propia forma de ver las cosas y mi decisión es que yo sigo dentro de Vox, que sigo trabajando por este proyecto político con la misma ilusión que el día que lo fundamos, allá por 2014", ha recalcado.

En cuanto a la decisión de García-Gallardo de dimitir, ha subrayando que “cada uno es responsable de sus actos”, por lo que, a su juicio, es necesario “asumir las consecuencias de las decisiones”.

"Lo mismo que aplaudimos cuando alguien llega, también hay que respetar cuando decide marcharse. Cada uno tiene sus razones, algunas acertadas y otras no. El tiempo pone a cada cual en su sitio", ha sentenciado.

Por otro lado, el dirigente de Vox se ha negado a vincular el éxito político, exclusivamente, a los resultados electorales o encuestas, ya que "ganar unas elecciones no significa necesariamente tener razón, y tampoco perderlas implica que no la tengas".