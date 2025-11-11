Óscar Fernández, portavoz de VOX en la Asamblea de Extremadura, candidato de la formación de ultraderecha a las elecciones del 21D

Vox ya ha elegido a su candidato para las elecciones anticipadas del próximo 21 de diciembre a presidente de la Junta de Extremadura. Se trata de Óscar Fernández, actual portavoz de la formación en la Asamblea extremeña quien encabezará al partido de ultraderecha en la comunidad.

Así lo ha comunicado el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, en un acto este martes en Madrid tras la reunión del Comité Ejecutivo Nacional de Vox. En la rueda de prensa, Garriga ha señalado que Fernández es la mejor opción y que contará con un "magnífico equipo que seguirá trabajando para defender a los extremeños".

A falta de un mes y diez días para que se celebren los comicios, los candidatos de los cuatro principales partidos ya están confirmados:

Miguel Ángel Gallardo (PSOE)

María Guardiola (PP)

Raúl González (Juntos por Extremadura)

Óscar Fernández (VOX)

Hasta este martes existían todavía serias dudas en torno al candidato que elegiría Vox para las elecciones, ya que se barajaban otros nombres, como el del actual senador y presidente de VOX en la Asamblea Ángel Pelayo Gordillo.