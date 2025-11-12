Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Elecciones en Extremadura 2025: fechas clave, cuándo empieza la campaña y todo sobre los votos
Política

Política

Elecciones en Extremadura 2025: fechas clave, cuándo empieza la campaña y todo sobre los votos

Los extremeños elegirán 65 diputados para la Asamblea: 36 por la provincia de Badajoz y 29 por la de Cáceres. 

Daniel Cáceres Garriga
María Guardiola este lunes durante la ruda de prensa.
María Guardiola durante la rueda de prensa en Mérida.EFE

Extremadura volverá a las urnas el 21 de diciembre de 2025. La presidenta de la Junta, María Guardiola, ha decidido adelantar las elecciones autonómicas tras no lograr aprobar los presupuestos del próximo año. La líder del PP justificó la medida asegurando que su objetivo es "devolver la voz a los ciudadanos" y poner fin al bloqueo político que atraviesa la región.

Por qué se adelantan las elecciones en Extremadura

Guardiola anunció los comicios en una comparecencia urgente, en la que explicó que la falta de apoyo parlamentario hacía imposible seguir gobernando. "Sin presupuestos no tenemos herramientas que permitan seguir creando empleo, seguir mejorando servicios públicos y seguir protegiendo a las familias", afirmó.

La presidenta defendió también que "Extremadura crece, mejora y avanza; lo está haciendo con fuerza, con hechos, con resultados y los datos hablan por sí solos", y señaló a la oposición por haber optado por el bloqueo: "No vamos a permitir un bloqueo, algunos no estamos aquí para agarrarnos al sillón, estamos aquí para transformar Extremadura y para impulsar el crecimiento de esta región".

El adelanto llega después de que PSOE, Unidas por Extremadura y Vox (antiguo socio de investidura del PP) presentaran enmiendas a la totalidad al proyecto de Presupuestos, impidiendo su tramitación.

Fechas clave de las elecciones de Extremadura 2025

El Decreto de convocatoria se publicó en el Diario Oficial de Extremadura (DOE) el 28 de octubre y entró en vigor de inmediato.

  • Inicio de la campaña electoral: viernes 5 de diciembre, a las 00:00 horas.
  • Fin de la campaña electoral: viernes 19 de diciembre, a las 24:00 horas.
  • Jornada electoral: domingo 21 de diciembre, pocos días antes de Navidad.

Tras las elecciones, los nuevos diputados dispondrán de 15 días naturales para tomar posesión de sus actas. Si ningún candidato logra mayoría absoluta (33 escaños), el presidente de la Asamblea propondrá un aspirante. Si tampoco se logra en la segunda votación (48 horas después), el proceso podrá repetirse hasta un máximo de dos meses, tras los cuales se convocarían nuevos comicios.

Cuántos diputados se eligen en Extremadura

De acuerdo con el artículo 18 de la Ley 2/1987, los extremeños elegirán 65 diputados para la Asamblea: 36 por la provincia de Badajoz y 29 por la de Cáceres. La mayoría absoluta se alcanza con 33 escaños.

Candidatos confirmados y partidos que se presentan

Los partidos y principales candidatos son los siguientes:

  • PP: María Guardiola repetirá como candidata y buscará gobernar en solitario.
  • PSOE: Miguel Ángel Gallardo será el aspirante socialista, en medio de una investigación por presuntas irregularidades.
  • Vox: Óscar Fernández Calle será finalmente el candidato.
  • Unidas por Extremadura: previsiblemente encabezada por Irene de Miguel, a falta de cierre definitivo de la lista.
  • Juntos por Extremadura (JUEX): liderado de nuevo por Raúl González.
  • Una Extremadura Digna y Soberanía y Trabajo: concurren en coalición, con Juan Viera por Badajoz y Óscar Pérez por Cáceres.

Las candidaturas se publicarán en el DOE el 19 de noviembre y serán proclamadas definitivamente el 25 de noviembre.

Voto exterior y participación de los residentes ausentes

El Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) podrá consultarse del 3 al 10 de noviembre en embajadas, consulados o mediante la plataforma del INE usando identificación Cl@ve. Los electores podrán revisar sus datos y presentar reclamaciones para corregir errores o actualizar su inscripción.

Daniel Cáceres Garriga
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy SEO Editorial en El HuffPost España. Me enfoco en la definición, planificación, elaboración y revisión de nuestro contenido para que cumpla los estándares de calidad y relevancia una vez los encuentres en tu navegación diaria, ya sea a través del buscador o de tu feed de Discover.

 

Sobre qué temas escribo

Como todo buen SEO Editorial, escribo de prácticamente todo lo que pueda interesar al usuario. Si nos centramos en lo que adoro escribir, al venir de la rama Humanidades, me atrae la historia, de dónde venimos y cómo ello nos puede ayudar a decidir hacia dónde nos dirigimos. Y como tengo un poco alma de "cajón desastre", me gusta encontrar datos curiosos sobre el mundo que nos rodea para demostrar que la realidad siempre supera a la ficción.

 

Mi trayectoria

Estudié Periodismo en la Universitat Autònoma de Barcelona e hice las prácticas de becario en COPE Barcelona. A partir de allí, mi rumbo laboral ha estado siempre enfocado en el SEO: trabajé de redactor SEO en páginas de tecnología y videojuegos como MeriStation, 3DJuegos, Eurogamer España o Softonic. En 2020, di el salto a los medios online trabajando en el equipo de Audiencias de Business Insider España. En 2022 trabajé en ElNacional.cat y en 2023 me encargué del equipo SEO Editorial de GMG, empresa de medios como Crónica Global o Metrópoli Abierta, centrados en actualidad local o regional. A finales de 2023 entré en el equipo SEO del HuffPost España donde me he seguido enfocando en estrategias de contenido

 

En mi tiempo libre me gusta dirigir partidas de rol, tanto en tiendas especializadas de Barcelona como entre amigos. También organizo talleres de escritura terapéutica y sigo empeñado en escribir alguna novelilla de humor

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

 