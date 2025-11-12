Elecciones en Extremadura 2025: fechas clave, cuándo empieza la campaña y todo sobre los votos

Extremadura volverá a las urnas el 21 de diciembre de 2025. La presidenta de la Junta, María Guardiola, ha decidido adelantar las elecciones autonómicas tras no lograr aprobar los presupuestos del próximo año. La líder del PP justificó la medida asegurando que su objetivo es "devolver la voz a los ciudadanos" y poner fin al bloqueo político que atraviesa la región.

Por qué se adelantan las elecciones en Extremadura

Guardiola anunció los comicios en una comparecencia urgente, en la que explicó que la falta de apoyo parlamentario hacía imposible seguir gobernando. "Sin presupuestos no tenemos herramientas que permitan seguir creando empleo, seguir mejorando servicios públicos y seguir protegiendo a las familias", afirmó.

La presidenta defendió también que "Extremadura crece, mejora y avanza; lo está haciendo con fuerza, con hechos, con resultados y los datos hablan por sí solos", y señaló a la oposición por haber optado por el bloqueo: "No vamos a permitir un bloqueo, algunos no estamos aquí para agarrarnos al sillón, estamos aquí para transformar Extremadura y para impulsar el crecimiento de esta región".

El adelanto llega después de que PSOE, Unidas por Extremadura y Vox (antiguo socio de investidura del PP) presentaran enmiendas a la totalidad al proyecto de Presupuestos, impidiendo su tramitación.

Fechas clave de las elecciones de Extremadura 2025

El Decreto de convocatoria se publicó en el Diario Oficial de Extremadura (DOE) el 28 de octubre y entró en vigor de inmediato.

Inicio de la campaña electoral: viernes 5 de diciembre, a las 00:00 horas.

Fin de la campaña electoral: viernes 19 de diciembre, a las 24:00 horas.

Jornada electoral: domingo 21 de diciembre, pocos días antes de Navidad.

Tras las elecciones, los nuevos diputados dispondrán de 15 días naturales para tomar posesión de sus actas. Si ningún candidato logra mayoría absoluta (33 escaños), el presidente de la Asamblea propondrá un aspirante. Si tampoco se logra en la segunda votación (48 horas después), el proceso podrá repetirse hasta un máximo de dos meses, tras los cuales se convocarían nuevos comicios.

Cuántos diputados se eligen en Extremadura

De acuerdo con el artículo 18 de la Ley 2/1987, los extremeños elegirán 65 diputados para la Asamblea: 36 por la provincia de Badajoz y 29 por la de Cáceres. La mayoría absoluta se alcanza con 33 escaños.

Candidatos confirmados y partidos que se presentan

Los partidos y principales candidatos son los siguientes:

PP: María Guardiola repetirá como candidata y buscará gobernar en solitario.

PSOE: Miguel Ángel Gallardo será el aspirante socialista, en medio de una investigación por presuntas irregularidades.

Vox: Óscar Fernández Calle será finalmente el candidato.

Unidas por Extremadura: previsiblemente encabezada por Irene de Miguel, a falta de cierre definitivo de la lista.

Juntos por Extremadura (JUEX): liderado de nuevo por Raúl González.

Una Extremadura Digna y Soberanía y Trabajo: concurren en coalición, con Juan Viera por Badajoz y Óscar Pérez por Cáceres.

Las candidaturas se publicarán en el DOE el 19 de noviembre y serán proclamadas definitivamente el 25 de noviembre.

Voto exterior y participación de los residentes ausentes

El Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) podrá consultarse del 3 al 10 de noviembre en embajadas, consulados o mediante la plataforma del INE usando identificación Cl@ve. Los electores podrán revisar sus datos y presentar reclamaciones para corregir errores o actualizar su inscripción.