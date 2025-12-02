Óscar Puente solo necesita una imagen para contestar a la crítica de Feijóo a Sánchez por lo de Ábalos

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha contestado a las polémicas palabras del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, sobre las declaraciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la entrevista de la periodista Gemma Nierga, ganadora del Premio Ondas, en el programa de TVE Cafè d'Idees.

Sánchez ha sido preguntado por el reciente ingreso en prisión preventiva y sin fianza del exsecretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, tras la orden del juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente al considerar un riesgo de fuga "extremo" ante numerosos "indicios racionales de criminalidad" en el caso de las mascarillas.

El líder del Ejecutivo ha afirmado que Ábalos, "desde el punto de vista personal, era un gran desconocido para mí" y ha defendido que al mínimo "atisbo de corrupción en mi Gobierno he actuado con contundencia, no con connivencia como se hacía por parte de administraciones anteriores".

Por su parte, Feijóo, líder de la oposición, ha replicado estas declaraciones a través de un tuit en tu perfil oficial de X en el que denuncia que "decir que no conoce a Ábalos o Cerdán es como si yo digo que no sé quién es Tellado. Acabará queriéndonos convencer de que no conoce ni a su mujer ni a su hermano".

La contundente respuesta de Puente a Feijóo

Puente, que siempre está al día en X y es uno de los políticos más activos en las redes sociales, ha respondido a Feijóo con una fotografía que lo dice todo. Una imagen del libro del escritor Manuel Monge González titulado Feijóo: La cara oculta de un farsante, que lleva en la portada la famosa imagen de Feijóo con el narcotraficante Marcial Dorado que tanto ha dado que hablar estos últimos años.

En este sentido, Puente ha tirado de la ironía que le caracteriza: "Albertoooo. Calladito estás más guapo. ¿No te lo ha dicho nadie?". Un tuit que ha acumulado más de 150.000 visualizaciones y más de 2.000 'me gusta' en apenas unas horas.

Qué dice el libro sobre Feijóo

Feijóo, la cara oculta de un farsante es un libro de Manuel Monge González es una biografía no autorizada en cuya sinopsis describe al popular como una persona de la que se difunde que es una persona "de centro-derecha, reformista, liberal, dialogante" y que otros dicen que es "un ultra disfrazado de moderado, que tiene dos claras".

"Es un farsante, es decir, mentiroso, hipócrita, patrañero, trolero, que manifestaba que no tenía intención de pactar con Vox, pero hoy defiende los pactos y gobiernos de coalición con Vox en cinco comunidades autónomas y 150 ayuntamientos", reza la sinopsis del escritor.