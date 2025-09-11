Pablo Fernández, de Podemos, identificado por la Policía durante las protestas en la Vuelta a España

Agentes de la Policía Nacional han identificado a varias personas que estaban en las protestas contra la participación del equipo Israel en la etapa de La Vuelta Ciclista a España que este jueves se desarrolla en Valladolid, entre otros al secretario de Organización y portavoz de Podemos, Pablo Fernández.

Los policías han identificado tanto a Fernández como a otros integrantes del grupo de unas cuarenta personas que se encuentra en la rotonda cercana al Polideportivo de la Huerta del Rey, en las vallas del recorrido, fuertemente vigilado por agentes de la Policía Nacional para evitar incidentes y que las protestas puedan interferir en la competición, que se desarrolla en estos momentos.

Antes de este momento de la identificación, Fernández ya había expresado su rechazo al dispositivo policial desplegado en Valladolid con un mensaje publicado en su perfil de la red social X: "Vergüenza. Otra más de Marlaska. Vergüenza", ha criticado.

En declaraciones a los periodistas, después ya de haber sido identificado por la Policía, Fernández ha insistido en su denuncia del "terrible genocidio" que sufre los palestinos en Gaza y ha defendido las protestas para tratar de impedir que "un equipo israelí, propiedad de un sionista que hace apología del genocidio" siga participando en la Vuelta a España.

"Es absolutamente inaceptable, intolerable, que el equipo israelí esté paseando tranquilamente por nuestras calles mientras su estado terrorista continúa asesinando cada día a miles de personas inocentes en Palestina", ha resumido.

Fernández ha denunciado la "complicidad de los gobiernos europeos que no rompen relaciones diplomáticas y comerciales con los terroristas", en referencia a Israel, mientras que en el caso del Gobierno de España ha centrado su crítica en el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por hacer un "despliegue policial sin precedentes".

Sobre su identificación, junto a otros participantes en la protesta, el portavoz de Podemos ha explicado que los policías les han pedido el carnet "simplemente por llevar las banderas palestinas".