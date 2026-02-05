Paco Salazar, en el Senado: "He respetado a todas las compañeras con las que he trabajado, como profesionales y como mujeres"

El exdirigente del PSOE, Paco Salazar, ha asegurado este jueves que siempre ha respetado "a todas las compañeras" con las que he trabajado, "como profesionales y como mujeres", meses después de que se publicaran una serie de denunciadas contra él por presunto acoso sexual de varias mujeres que trabajaban dentro del partido.

En una comparecencia en la comisión de investigación del caso Koldo, forzada por la mayoría absoluta del PP en la Cámara Alta, Salazar ha señalado que abandonó todos sus cargos "por su familia" y niega haber alcanzado algún acuerdo con el PSOE "para conseguir su silencio". "Simplemente tomé mi decisión en base a mi familia. Y alejarme de un sitio en el que tenía espacio y ahora ya no lo tengo", ha dicho.

Pese a que las preguntas dirigidas sobre esta cuestión se alejan del objeto de la comisión, como ha denunciado en diferentes ocasiones Salazar, el exdirigente socialista no ha optado en ningún momento por acogerse a su derecho a no declarar. Incluso, ha hablado sobre el polémico almuerzo que mantuvo con Pilar Alegría, cuando todavía era ministra de Educación y portavoz del Gobierno, meses después de que se conocieran esas denuncias.

"Nos vimos sólo en esa ocasión. Nos preguntamos por la familia y mi destino profesional futuro, que iba a ser Latinoamérica. No hablamos ni de Aragón ni de la campaña", ha dicho. Además, ha señalado que no ha vuelto a hablar con la ahora candidata del PSOE al Gobierno de Aragón y que no participa de ninguna forma en su campaña para las elecciones de este próximo domingo 8 de febrero.

Por lo demás, Salazar ha negado que forme parte del 'equipo del Peugeot', con el que habitualmente se relaciona a Pedro Sánchez, José Luis Ábalos, Koldo García o Santos Cerdán. "Yo ni siquiera he visto ese Peugeot", ha dicho con tono distendido. Además, considera "impensable" haber imaginado que algunos de sus compañeros acabarían en prisión. "Nunca vi nada extraño".

Salazar también ha asegurado que, desde hace unos meses, no tiene relación con "directivos o exdirectivos del PSOE" y ha negado la posibilidad de que su partido hubiera incurrido en financiación ilegal.