Évole se acuerda de Silvia Intxaurrondo y le da el revés del día a Feijóo: dice que siempre le pasa esto al final de las campañas electorales

Jordi Évole no se ha podido contener y le ha dado el día a Alberto Núñez Feijóo, que este miércoles ha vuelto a dar que hablar con su metedura de pata en un acto de campaña en la localidad de Binéfar, en Huesca.

Este domingo los maños están llamados a las urnas y el líder del PP se está volcando con su candidato, no siempre de la mejor manera posible, y estos lapsus durante su visita a las instalaciones de la empresa cárnica Fribin lo demuestra.

Durante su intervención ha confundido hasta en ocho ocasiones el nombre de esta empresa y se ha referido a Fribin como "Brifín", quizá en una confusión con el anglicismo "briefing", empleado para las reuniones breves en las empresas.

"Brifín, pues es todo un símbolo de todo lo que se puede hacer en el ámbito rural, Brifín es un símbolo de la competitividad y de la productividad del sector primario español y Brifín es una oportunidad", ha afirmado el líder popular en ocho ocasiones.

Évole recuerda a Intxaurrondo

El periodista Jordi Évole ha tirado de hemeroteca para decirle a líder del PP: "Las semanas finales de campaña de Feijóo son gloriosas. Esta vez no le pueden echar la culpa ni a Silvia Intxaurrondo. Y con mucha probabilidad va a ser el próximo presidente de España. Mientras, Isabel calienta en la banda. Poco nos pasa".

¿Y por qué dice esto Évole? Por lo ocurrido al final de la campaña electoral de 2023 cuando Feijóo acariciaba la Moncloa y en una entrevista con la periodista de TVE mintió sobre las pensiones.

La periodista reaccionó a una afirmación de Feijóo, en la que aseguró que su partido siempre ha revalorizado las pensiones conforme al IPC, interrumpiéndole y diciéndole que "no es correcto". "No lo hicieron ni en 2012, ni 2013 ni 2017", añadió la comunicadora.

Algo que le costó caro, como ha revelado en varias ocasiones después: "Yo hice esa entrevista, regresé a la mesa de debate del plató y por el ambiente tenía la sensación de que había pasado algo, pero no sabía qué era".

Hace dos meses del famoso "Anotop"

Para encontrar la última metedura de pata de Alberto Núñez Feijóo no hay que irse muy lejos en el tiempo, sólo hay que llegar a noviembre de 2025 en el Congreso de los Diputados.

"Se va a rodar algún día una serie de televisión sobre sus años de presidente y se titulará Anotop... perdón", dijo, sin llegar a pronunciar el nombre que quería decir —Anatomía de un instante— porque en ese momento el tiempo se le ha acabado y el micrófono se le apagó.