Ayuso minimiza las presiones a una edil para no denunciar al alcalde de Móstoles por acoso: "Es un caso fabricado"
Ayuso minimiza las presiones a una edil para no denunciar al alcalde de Móstoles por acoso: "Es un caso fabricado"

El PP madrileño asegura que archivaron la denuncia "ante la falta de pruebas y de concreción".

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (d) interviene durante el Pleno en la Asamblea de Madrid celebrado este jueves
El PP de Madrid escurre el bulto ante las presuntas "presiones" que una edil de Móstoles denunció al partido por parte del alcalde del municipio y que han salido a la luz este jueves a raíz de una información publicada en El País. 

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado este jueves durante la sesión de control en la Asamblea que es "un caso fabricado" contra el PP para eclipsar la comparecencia hoy en el Senado de Francisco Salazar, exdirigente del PSOE también acusado por compañeras de su partido por acoso sexual. 

"Están manipulando cualquier cosa y hasta utilizando el verdadero asunto de las agresiones sexuales a mujeres, cuando las verdaderas víctimas de la violencia son las que estaban en el entorno de Salazar y de Moncloa. Hablamos de más de cuarenta denuncias diferentes", ha señalado.

Además, el secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, ha tachado de "falso" que el partido "presionara a nadie para tapar" la denuncia contra el alcalde de Móstoles, Manuel Bautista y ha descartado que se produzcan dimisiones dado que la denuncia fue archivada al demostrarse "carente de sustento alguno". "Hicimos todo lo que teníamos que hacer", ha recalcado.

Serrano participó en algunas de las reuniones con la edil y también con la vicesecretaria de Organización, Ana Millán, para tratar este asunto. Ambos, que son personas de la máxima confianza de Ayuso, habrían tratado de disuadir a la supuesta víctima para que no acudiera a la policía o a los tribunales. 

Según El País, Millán le dijo: "Quítate de la cabeza cualquier tipo de denuncia". Serrano, por su parte, le advirtió: "Una denuncia pública o judicial te afectaría a ti".

En octubre de ese año, la concejal renuncia a su acta en el Ayuntamiento de Móstoles y se dio de baja como militante del PP. Ante la falta de noticias por parte de la dirección regional del PP, acudió al Comité Nacional de Derechos y Garantías. Según el documento que presentó, "la respuesta del PP le ha provocado revictimización y daño añadido".

Tras conocer esta información, PSOE, Más Madrid y Vox han exigido la dimisión del alcalde de Móstoles y señalan que Ayuso ha intentado ocultar el caso. La portavoz de PSOE, Mar Espinar, ha recordado cómo en pleno estallido del 'caso Salazar', Ayuso le preguntaba "cuánto iba tragar por un puesto" que le debía "a un entorno machista" y cómo podía ser "tan dócil ante los episodios de acoso sexual". "Ahora sabemos que usted ni se dignó a reunirse con una presunta víctima", le ha dicho.

Algo que también ha subrayado la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot. "Esta mujer le pidió ayuda a usted en dos ocasiones. Le pidió ayuda a usted porque confiaba en usted y, sin embargo, usted rechazó tener una reunión con ella y recibió al agresor cinco días después", le ha dicho.

