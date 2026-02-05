Margot Robbie lo da todo con sus 'looks' para 'Cumbres borrascosas' en Londres: pantalón dosmilero y una espectacular chaqueta de archivo

Margot Robbie y Jacob Elordi están en plena promoción de Cumbres borrascosas y las decenas de entrevistas, presentaciones y premieres están dando para mucho. Los intérpretes han asegurado que viven en una "obsesión mutua" el uno con el otro y Robbie ha asegurado que desarrolló una relación de "codependencia" hacia Elordi durante el rodaje.

Además, la protagonista de Barbie está siguiendo la misma estrategia que con sus looks para la película de la famosa muñeca, adaptando su indumentaria a la temática de Cumbres borrascosas. En Los Angeles, la estrella acaparó todas las miradas recuperando el histórico collar Taj Mahal que perteneció a Elizabeth Taylor y en su tour europeo todo apunta a que Robbie seguirá dándolo todo con sus looks.

La actriz está actualmente en Londres junto a Elordi y el resto del reparto y en la capital británica posó para la prensa este miércoles con una espectacular chaqueta vintage que ha acaparado toda la atención. Se trata de una pieza de archivo de la colección de primavera 1992 de John Galliano.

Margot Robbie, con una chaqueta 'vintage' en la presentación de 'Cumbres borrascosas' en Londres GARETH CATTERMOLE/GETTY IMAGES

Robbie y su estilista, Andrew Mukamal, han elegido esta prenda con brocados en tono verde pastel y pelo en rosa palo en el cuello y los puños para evocar una sensación de época, pero absolutamente alejados de lo convencional.

Helena Christensen, sobre la pasarela de John Galliano Guy Marineau/Getty Images

De manera similar al look de la pasarela, Robbie ha combinado el abrigo con una minifalda negra y un liguero con medias rojas por encima de la rodilla con un pequeño lazo en rosa satén incorporado. Para esa colección de 1992, Galliano se inspiró en la emperatriz Josefina, mujer de Napoléon, reinterpretando algunos códigos de la indumentaria típica del siglo XIX.

No es casualidad que Mukamal haya elegido el rojo como parte importante del look de Robbie igual sucediera con el vestido de Schiaparelli de la premiere de Los Angeles ya que, según la diseñadora de vestuario Jacqueline Durran, es un "color clave" para Cathy durante toda la película.

El pantalón vaquero más dosmilero

Robbie y Mukamal están utilizando la estética de época para promocionar Cumbres borrascosas pero adaptándola al momento actual. Por eso no es de extrañar que la actriz también haya tirado de estética dosmilera para algunos de sus looks.

Es el caso de los vaqueros negros de Rushing Hour que la intérprete ha lucido por las calles de Londres para acudir a los estudios de la BBC. Se trata de un modelo de cintura muy baja con tiras a modo de cinturón de piel colocadas en varias zonas de la pierna.

Margot Robbie, en lo estudios de la BBC en Londres con un pantalón de cintura baja dosmilera GC Images

Robbie combinó estos pantalones con un corsé de estampado floral teñido a mano de Dilara Fındıkoğlu. La prenda es de escote corazón, deja parte de la cadera al descubierto y va totalmente anudado en la parte posterior.