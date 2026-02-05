Francia ironiza sobre el "fascismo" español en respuesta al ataque de Musk a Sánchez

Menudo guiño ha llegado al Gobierno desde el Ministerio de Exteriores francés. El país vecino reaccionó este miércoles con ironía sobre el "fascismo" español, tras el ataque de Elon Musk al presidente español, Pedro Sánchez, al que el magnate calificó de "tirano" por querer prohibir el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años e imponer mayores restricciones a las plataformas digitales.

"El fascismo lo está haciendo fatal. Lanzando palabras explosivas a las naciones europeas que realmente saben lo que significan", ha bromeado la diplomacia francesa en su cuenta en X "French Response" (Respuesta Francesa), abierta por su máximo responsable, Jean-Noel Barrot, precisamente para contrarrestar la injerencia extranjera en Francia.

No es un guiño partidista, no, porque Barrot pertenece al Movimiento Demócrata (MoDem), liberal declarado, igual que el presidente, Emmanuel Macron. El fundamento es otro, más de principios y valores.

El mensaje va acompañado con un vídeo en una calle de terrazas de Santiago de Compostela, donde un grupo de jóvenes canta, al son de una guitarra, la canción "la bamba". Sobreimpresa en las imágenes se lee la frase: "El sonido de España es pura felicidad", con distintos emojis nada represivos.

"Mi función es contrarrestar la injerencia extranjera en Francia, algo que el Quai d'Orsay (sede del Ministerio) hace a diario a través de la cuenta 'Respuesta Francesa' y la transformación interna que inicié. Mi función no es interferir en los asuntos de otros", manifestó Barrot el pasado fin de semana en una entrevista al diario Libération.

Una batalla pública

"Dirty Sánchez es un tirano y un traidor al pueblo español", escribió por su parte Elon Musk en una publicación en X, citando un vídeo en donde el mandatario, Pedro Sánchez, anunciaba las nuevas medidas y criticaba explícitamente al proyecto de inteligencia artificial de Musk, Grok, por crear contenido "sexual ilegal".

Los insultos de Musk, que echan mano de un apodo despectivo que puede interpretarse como una referencia escatológica, llegaban el mismo día en que Sánchez anunció que España prohibirá el acceso a las redes sociales a menores de 16 años y que adoptará otras medidas para aumentar el control de las plataformas digitales y que sus directivos tengan que asumir responsabilidades por las infracciones en sus redes.

Los comentarios de Musk contra Sánchez son uno de los últimos ejemplos de las crecientes tensiones entre el multimillonario y los países de la Unión Europea (UE), que han estado investigando y penalizando prácticas irregulares por parte de las empresas de Musk.

París tampoco se libra, eh

Francia tampoco se libra de los ataques del magnate. Musk calificó la víspera de "un ataque político" el procedimiento de la Justicia francesa contra X, que este martes registró su sede en Francia y le convocó para que comparezca como responsable de esa plataforma para un interrogatorio el próximo 20 de abril.

La investigación de la Fiscalía de París tiene su origen en dos denuncias del 12 de enero y del 9 de julio de 2025 sobre la utilización de Grok, la inteligencia artificial de X, utilizada para la difusión de contenidos negacionistas y de deepfakes de carácter sexual, incluidas imágenes de menores.

"Investigar material de abuso sexual infantil no es controvertido. Convertirlo en teatro político es manipulación. Quizás esa lógica funcione en alguna isla. No funciona en Francia", replicó Exteriores en su cuenta de 'Respuesta Francesa', en alusión a la isla donde el pederasta Jeffrey Epstein abusaba de menores y recibía a empresarios y políticos de primera línea.

La diplomacia francesa invitó, además, a Elon Musk a que acuda al interrogatorio al que está convocado el 20 de abril en París para "respaldar sus afirmaciones de superioridad moral".

Bruselas actúa

La semana pasada, la Comisión Europea (CE) anunció que investigará la red social X por la creación de imágenes sexualizadas y desnudos sin consentimiento por parte de Grok y examinará si la compañía cumple con sus obligaciones bajo las leyes digitales europeas.

Bruselas ya había multado a X en diciembre con 120 millones de euros por incumplir sus obligaciones de transparencia de acuerdo a esta ley por el "diseño engañoso" de su marca de verificación azul, la falta de transparencia de su repositorio publicitario y la falta de acceso a los datos públicos para los investigadores.