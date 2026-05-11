El PP de Juanma Moreno está al borde de la absoluta y de doblar en escaños al PSOE de Montero

El presidente de la Junta de Andalucía en funciones, Juan Manuel Moreno Bonilla, en un acto de la campaña de las andaluzas del 17-M.

Cuenta atrás de los últimos siete días antes de que los andaluces y andaluzas se sometan al test en urnas de las elecciones autonómicas de este 17-M. Las últimas instantáneas demoscópicas apuntan hacia un escenario favorable para el Partido Popular de Juan Manuel Moreno Bonilla, quien además de revalidar la mayoría absoluta puede acabar aumentando su diferencia con el PSOE cuya lista encabeza la ex vicepresidenta María Jesús Montero.

Según la última encuesta de instituto 40dB. para El País y la Cadena SER, Moreno no solo está en condiciones de volver a contar con la ansiada absoluta y seguir sin depender de la ultraderecha de Vox, también doblaría en escaños a los socialistas. Eso sí, en este camino de los últimos casi 4 años se habrá dejado dos escaños, hasta los 56 (43,3%). Misma merma para el PSOE-A, que de materializarse esta proyección se quedaría con el peor resultado de su historia en unos comicios andaluces, cayendo hasta los 28 asientos (23%) en las Cinco Llagas.

Los resultados de dicha encuesta también confirmar un frenazo en el auge Vox y los de Abascal solo crecerían en un escaño, logrando los 15. En el bloque de la izquierda, la fragmentación vuelve en forma de un nuevo castigo. Por Andalucía alcanzaría los seis escaños, mientras que los anticapitalistas de Adelante Andalucía se quedarían con cuatro. Cabe señalar que este sondeo ha sido realizado entre el 4 y el 6 de mayo y que se nutre de una muestra de 1.200 entrevistas online.

Moreno, Montero y Maíllo: los líderes mejor valorados y más conocidos

En este sentido, el sondeo de 40dB. también recoge un apartado de valoración de líderes en el que Juan Manuel Moreno vence tanto en nota global, como en grado de conocimiento por parte del electorado. Al candidato popular y presidente de la Junta andaluza en funciones lo conoce el 93% de los encuestados, seguido muy de cerca de la ex vicepresidenta primera María Jesús Montero a quien conoce el 92,1%. El tercer candidato más conocido es el de Por Andalucía —y coordinador federal de IU—, Antonio Maíllo, con un 64,7%.

Entre los menos conocidos se encuentran José Ignacio García, el cabeza de lista de Adelante Andalucía, con un 39,4%, pero también al de Vox, Manuel Gavira, con un 38,2%. A pesar de contar con una proyección demoscópica que le sitúa como tercer fuerza política andaluza, el candidato de la ultraderecha es el que menor nivel de conocimiento consigue entre sus potenciales votantes, con un 66,3%. Es decir, de los consultados, más de seis de cada diez personas que afirmaron que van a votar a los de Abascal no saben a quién presentan para ser presidente de la Junta.

Sobre a quién prefieren para liderar el Gobierno andaluz, esta lista la lidera Moreno Bonilla con un 37,1%, seguida de Montero, con un 16,7%; Gavira, con el 10,8%; Maíllo (8,6%) y García (7,9%).

Juan Manuel Moreno: 37,1%. María Jesús Montero (PSOE): 16,7%. Manuel Gavira: 10,8%. Antonio Maíllo (Por Andalucía): 8,6%. José Ignacio García (Adelante Andalucía): 7,9%.