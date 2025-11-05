Pasarela de testigos en el juicio al fiscal: es el turno de Juan Lobato y la número 2 del PSOE 

El antiguo secretario general del PSOE de Madrid Juan Lobato y la actual número dos de la formación regional, Pilar Sánchez Acera, acuden este miércoles al Tribunal Supremo para declarar como testigos en el juicio al fiscal general del Estado por presunta revelación de secretos sobre la pareja de Isabel Díaz Ayuso.

Son dos de los dos testigos citados en la tercera jornada de esta vista oral, en la que se juzga si el fiscal general, Álvaro García Ortiz, filtró un correo en el que el abogado de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid reconocía en su nombre dos delitos contra Hacienda para llegar a un acuerdo con el fiscal del caso.

El primero en declarar será Juan Lobato, quien dos días antes de testificar por esta causa ante el juez instructor, en noviembre de 2024, dimitió al frente del PSOE-M tras la controversia generada por registrar ante notario unos mensajes que se cruzó con Pilar Sánchez Acera.

Sánchez Acera, entonces jefa de gabinete de Óscar López, ahora ministro y entonces director de gabinete de Presidencia del Gobierno, le mandó un pantallazo con el correo que centra este juicio para que lo usara en la Asamblea de Madrid.

Según la conversación, Juan Lobato le preguntó si eso "se ha publicado en algún sitio". "Porque llega, la tienen los medios", contestó Sánchez Acera, que después añade: "Vamos a verlo. Para q estés más respaldado (sic). Si es así. Te lo digo. Si no. La tienes en retaguardia."

"Sí, porfa. Es buena para explicar en la rueda de prensa con propia carta. Pero la necesito diciendo de dónde la saco. Porque si no parece que me la ha dado la fiscalía (sic)", indicaba Lobato en otro mensaje, y una hora después, Sánchez Acera le envía un enlace de un medio de comunicación que ya había publicado aquella información.

Después de Lobato y Sánchez Acera están citados seis periodistas que publicaron aquellos días de marzo de 2024 informaciones relacionadas con el presunto fraude fiscal de Alberto González Amador por el que continúa procesado y con las negociaciones que su abogado entabló con el fiscal en busca de una condena más baja.

Entre ellos figura el que firmó la noticia de 'El Mundo' que atribuía a la Fiscalía la voluntad del pacto, cuando era al revés, a las 21:29 horas del 13 de marzo; y también el periodista de La Sexta que, poco más tarde, a las 22:10 horas, indicó que el acuerdo provenía del abogado.