Junts sigue el guion y dice que mantiene las negociaciones rotas con el Gobierno: "Nada ha cambiado"
Nogueras ha señalado que las medidas aprobadas en el Consejo de Ministros no cambian su posición: "Los que han bloqueado la legislatura son los socialistas". 

La portavoz de Junts en el Congreso de los Diputados, Míriam Nogueras, ha asegurado este martes que mantiene las negociaciones rotas con el Gobierno pese a que, ayer, Pedro Sánchez reconociera en dos entrevistas sus incumplimientos con la formación catalana y se aprobara en el Consejo de Ministros un decreto ley con algunas de las exigencias de los de Puigdemont.

En una rueda de prensa desde la sede de su partido en Barcelona, Nogueras ha señalado que las medidas aprobadas ayer por el Ejecutivo (el control de la selección de habilitados nacionales, más dinero para los ayuntamientos o el retraso de la implantación del sistema Verifactu) no cambian su posición. "Estamos donde ya estábamos. Lo que se aprobó ayer es parte de lo que se debería haber aprobado hace tiempo", ha dicho.

Por este motivo, la portavoz de Junts asegura que su decisión de romper con Sánchez no variará en un futuro salvo que se satisfagan sus principales demandas, como son la aplicación total de la amnistía, que el catalán sea lengua oficial en la UE, la transferencia de las competencias en inmigración para Cataluña, una ley sobre desokupaciones o la publicación de las balanzas fiscales. "Los votos de Junts están al servicio de Cataluña. Las negociaciones tienen que avanzar para llegar a acuerdos, y los acuerdos deben cumplirse. El gobierno no ha cumplido y eso tiene consecuencias", ha señalado.

Con su postura, Nogueras señala que el Gobierno "se encuentra en una situación de debilidad política "tras perder votaciones importantes", como la de la semana pasada en lo referente a los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública, paso crucial para después elaborar y aprobar los Presupuestos. "Los partidos españoles sólo reaccionan cuando están acorralados. Y nuestros votos no se regalan. Por eso mantenemos nuestra posición.  Son los socialistas los que han bloqueado la legislatura con sus incumplimientos", ha dicho. 

