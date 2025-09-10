Peinado exige a la Complutense los correos electrónicos de la asesora de Begoña Gómez  

El juez Juan Carlos Peinado ha solicitado a la Universidad Complutense de Madrid los correos que figure como remitente o destinataria Cristina Álvarez, la asesora de Begoña Gómez. El plazo será de 10 días en los que el exvicerrector de la universidad, Juan Carlos Doadrio, deberá depositar la información según ha adelantado el diario El Confidencial.

La noticia sale a la luz instantes después de que la mujer del presidente del Gobierno compareciera este miércoles en los juzgados de Plaza de Castilla por un presunto delito de malversación de fondos públicos en los que estarían implicadas tanto ella como Álvarez.

Gómez tan sólo ha respondido a las preguntas de su defensa mientras que su asesora se ha acogido a su derecho a no declarar. Según la Audiencia Provincial de Madrid, la imputación de Álvarez está ratificada al existir una "desviación clara y palmaria" de sus funciones.

Peinado ha reclamado los correos a la Complutense a petición de la acusaciones populares coordinadas por Hazte Oír, que reclamaban los "más de cien correos electrónicos" a los que el exalto cargo de la UCM hizo referencia en su declaración como testigo en sede judicial.

Las acusaciones también solicitaron al juez que citara a Blanca de Juan, excoordinadora de la cátedra de Transformación Social Competitiva que codirigía Gómez, y a José María Torres, presidente de Conpymes y financiador de la mencionada cátedra. El instructor, sin embargo, ha rechazado fijar estas testificales "en este momento procesal".

Por su parte, en otra providencia a la que también ha tenido acceso Europa Press, consta que el juez ha enviado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil los documentos que presentó la Complutense respecto de los convenios de fundación de las cátedras extraordinarias creadas en la universidad, así como la documentación que aportaron varias empresas -como Google o Telefónica--, para su análisis.