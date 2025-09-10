¿Por qué declara este miércoles Begoña Gómez ante el juez Peinado? Las 5 respuestas claves

La mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, y su asesora, Cristina Álvarez, comparecen este miércoles en los juzgados de Plaza de Castilla. Se trata de la cuarta vez desde que el 24 de abril de 2024, el juez Juan Carlos Peinado comenzara su acusación presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción por una denuncia de Manos Limpias que estaba fundamentada en recortes de prensa con noticias que, incluso, algunas de ellas se terminaron por demostrar como falsas.

El caso ha dejado numerosos titulares inusuales para cualquier camino judicial. Desde que Peinado pidiera investigar al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en cuya exposición razonada 'mataba' a Begoña Gómez o incluso que la primera vez que esta fuera citada para declarar se diera en, casualmente, la campaña de las elecciones europeas. Con todo ello, estas son las cinco preguntas que hay que responder para saber en qué punto del procedimiento judicial se encuentra el caso.

​¿Qué motiva en esta ocasión la citación de Begoña Gómez?

La citación a Begoña Gómez por parte del juez Peinado de este miércoles se fundamenta en la declaración de la mujer del presidente del Gobierno por un presunto delito de malversación de fondos públicos por la contratación de su asesora personal en Moncloa, Cristina Álvarez.

A lo largo de esta semana y después de que Peinado solicitase recabar todos los correos de Gómez desde 2018 para que los examinara la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), la defensa de la acusada ha recurrido ante la Audiencia Provincial de Madrid debido a que "carece de motivación". "Los mails pueden guardar datos, fotografías, documentos que delimitan un ámbito que forma parte de los aspectos más íntimos de la personalidad", aseguran.

¿En qué se basa la imputación?

La imputación a Begoña Gómez se sustenta en el auto de la Audiencia Provincial de Madrid del pasado mes de junio por el que se avalaba la investigación de Peinado sobre un presunto delito de malversación de fondos públicos. En dicho documento se apunta a la Secretaría General de Presidencia del Gobierno que depende de Moncloa como "una estructura institucionalizada de poder" que derivó en "una clara y palmaria desviación" del trabajo de la asesora, Cristina Álvarez.

"La investigación tendrá que centrarse en si (Álvarez) se sobrepasó en el desempeño de las funciones públicas que le fueron encomendadas para favorecer el plan delictivo de la investigada (Gómez) en el delito de tráfico de influencias", llegaba a afirmar el auto que se centraba en los "muchos correos" que el vicerrector de la Complutense, Juan Carlos Doadrio, aseguró en su declaración haber recibido de Álvarez.

¿Por qué se cambió el día de las declaraciones?

En un primer momento, cuando el 18 de agosto el juez Peinado decidió imputar tanto a Begoña Gómez como a su asesora por los presuntos delitos de malversación, la fecha determinada para la citación de ambas fue este 11 de septiembre. La defensa de la mujer del presidente, representada por el exministro socialista Antonio Camacho, pidió que se suspendiera la comparecencia por coincidir con otro compromiso en Arona (Tenerife).

Pese a ello, Peinado decidió adelantar la comparecencia al día antes, 10 de septiembre, a las 12.00 horas. Además, el juez también solicitó a Moncloa el listado de las personas que ocuparon el cargo de secretario general de Presidencia del Gobierno desde el 11 de julio de 2018, fecha en la que Álvarez fue nombrada como personal eventual para desempeñar el puesto de Directora de Programas del Gabinete de Presidencia del Gobierno.

¿"Jueces que hacen política"? Las reacciones de Pedro Sánchez

El 1 de septiembre Pedro Sánchez ofrecía por primera vez en un año una entrevista. El plató de Televisión Española, encabezado por Pepa Bueno, sirvió para que el presidente del Gobierno respondiera acerca de la actualidad política del país, también lo hizo para que comentara la situación judicial que atraviesan tanto su mujer como su hermano. "Esto es un caso palmario de que hay un problema de instrucción, de pena de telediario, que están pagando dos personas por el mero hecho de ser familiares míos", afirmaba el líder del Ejecutivo.

"Merecería una reflexión (por parte del CGPJ) de cómo poder defenderse de procesos que son muy defectuosos en el fondo y en la forma. Es algo que corresponde al Poder Judicial. Pero yo conozco a mis familiares, sé cómo viven. Defiendo la honestidad e inocencia de mi familia. Confío en que el tiempo ponga a cada uno en su sitio", concluía.

¿Qué escenarios se barajan tras la citación?

El conocido como 'caso Begoña Gómez' y el empeño de su promotor, el juez Peinado, lleva tiempo ocupando las portadas de los periódicos. Sin embargo, por el momento la causa no ha logrado demostrar ningún hecho delictivo de la mujer del presidente del Gobierno y sigue presente en el mismo punto que ya denunció la Fiscalía el 25 de abril de 2024 que reprochaba que "se hubiera abierto una investigación basándose en recortes de prensa".

Los posibles escenarios son desde que se archive el caso —poco probable— y que el proceso que ha llevado Peinado termine en saco roto, reforzando la idea del Ejecutivo de que existe una persecución política. En caso de que el juez detecte elementos suficientes para seguir indagando, la instrucción podría prolongarse con nuevas declaraciones de testigos o requerimientos de documentación. Lo que mantendría el foco mediático en Gómez.

O, en última instancia, la apertura de un juicio oral. Aunque se trata de una fase todavía lejana, si la instrucción derivara en indicios claros de delito, la causa podría desembocar en un juicio oral. Sería el escenario más complejo tanto en lo judicial como en lo político.