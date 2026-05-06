¿Por qué es más respetuoso escribir México y no Méjico, como hace Isabel Díaz Ayuso?

Si se pregunta a la Real Academia Española, la famosa RAE, la grafía recomendada para México es, como acaban de leer, México. "Aunque son correctas las formas con j, se recomiendan las grafías con x por ser las usadas en el propio país y, mayoritariamente, en el resto de Hispanoamérica", dice el Diccionario Panhispánico de Dudas. En 2018, el escritor Arturo Pérez-Reverte, que ocupa la silla de la T en la RAE, explicó que, si bien "en español de España, lo natural sería Méjico y mejicanos, [...] por deferencia" al pueblo mexicano, "que hace de la x orgullo nacional, algunos escribimos con frecuencia o preferencia México y mexicanos". Pero Isabel Díaz Ayuso ha preferido hacer caso omiso a las muestras de cortesía, siquiera de respeto institucional. La presidenta de la Comunidad de Madrid, que en la Universidad chilena de los Andes dijo descubrir con 22 años que en Ecuador se hablaba el mismo idioma que en España, escribe Méjico.

Hace diez años, en 2016, cuando México y España estaban "a punto de cumplir 40 años del restablecimiento de las relaciones diplomáticas", el Instituto de México en España organizó un ciclo de eventos titulado "México se escribe con equis". Entonces, explicaron así el porqué de la x: "México se escribe con equis porque esta letra simboliza el cruce de caminos a partir del cual se ha construido nuestra identidad como país. La codificación de la x, hecha por Alfonso el Sabio, terminó siendo adoptada para aplicarse al sonido sh del náhuatl y luego, ya en el siglo XVII, el sonido sh se transformó en j. Así pues, en nuestro nombre llevamos la x del mestizaje, el cambio, la tradición y la capacidad de transformación, es decir, en nuestro nombre llevamos una historia de cinco siglos".

En el Hay Festival de Querétaro expusieron con más detalle el origen de la x en su topónimo. Para comprenderlo, hay que remontarse a la fundación de lo que hoy es México por parte del pueblo mexica, más conocido como azteca. Según contaron en 2018, "el significado de la palabra México quiere decir 'lugar en el ombligo de la luna'. El vocablo 'metzi' significa 'luna', 'xictli' es 'ombligo o centro' y 'co' es el sufijo náhuatl para 'lugar'. Los aztecas fundaron lo que hoy es México en el lago de Texcoco, llamado 'lugar de la luna'. Pronunciado en nuestro español actual sonaría como 'Méshico', es decir, el sonido de la equis sería sh, como show".

Y, entonces, España. Como resumió ya el Gobierno mexicano en el citado ciclo de eventos, en el siglo XII el rey Alfonso X de Castilla implementó el conocido como castellano alfonsí. El monarca estableció unos criterios tanto para la grafía como para los fonemas. Entre muchas cosas, fijó que todo aquello que sonara como sh debía escribirse con x. Pero cuando se produce la invasión española de México, tal y como señalaron en el Hay Festival Querétaro, "el castellano estaba perdiendo el sonido fricativo prepalatal sordo", esto es, el sonido sh. Más o menos el que usan ustedes, lectores, para decir Shakira. Al desaparecer, el sonido fricativo prepalatal sordo fue ocupado por el sonido fricativo velar sordo, que es el que suena cuando se pronuncia la j o la g.

En 1815, apenas cinco años antes del inicio de la lucha por la independencia mexicana, la RAE decidió "eliminar el uso de la x con este valor fónico [el sonido fricativo velar sordo], momento a partir del cual el fonema j pasó a representarse solo con j (ante cualquier vocal) o con g (únicamente ante e, i y en aquellos casos justificados por la etimología". No era difícil advertir que la imposición española no sentaría muy bien a un pueblo que comenzaba a exigir su independencia justamente para librarse de las imposiciones.

La elección de la j para escribir México por parte de Isabel Díaz Ayuso es política de la provocación, igual que la reivindicación de Hernán Cortés, quien terminó con el imperio azteca, ese del que proviene la x del topónimo.