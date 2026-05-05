Ayuso ensalza a Hernán Cortés en México y un historiador le da la lección del día

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se encuentra de visita en México, desde donde ha reivindicado la figura de Hernán Cortés. Desde la capital, Ciudad de México, puso en valor el "mestizaje" como "mensaje de esperanza y alegría" y motivo de unión entre los pueblos español y mexicano.

El acto, que inicialmente se iba a celebrar en la Catedral Metropolitana, tuvo lugar en el auditorio en el que se representa la producción musical Malinche, del artista Nacho Cano, amigo de la presidenta de la Comunidad de Madrid.

El evento, como era de esperar, desató las críticas de varios colectivos indígenas, que se manifestaron en el centro de Ciudad de México contra el "genocidio español" en su país al tiempo que reclamaron que Ayuso no ensalzara la figura de Hernán Cortés, conquistador español que acabó con el Imperio Azteca.

El arqueólogo y aficionado a la Historia Mikel Herrán, conocido como PutoMikel en redes sociales, se ha referido a esta polémica. Y lo ha hecho respondiendo directamente a Ayuso, como ya ha hecho en alguna que otra ocasión desde El Intermedio, programa con el que colabora.

Omisión de los hechos

"¿Por qué Ayuso se va a la otra punta del mundo a ensalzar a un hombre que lleva 500 años muerto?", se pregunta PutoMikel en un video compartido por la web Woke Up. Tras contextualizar lo que ha ocurrido en México, este arqueólogo analiza lo que ha dicho Ayuso.

Según PutoMikel, en el acto de ensalzamiento a Hernán Cortés se han obviado cuestiones fundamentales como que la conquista se hizo "con sangre o episodios tan sangrientos como la matanza de Cholula".

Asimismo, también se omite que aunque la conquista de América acabó con el imperio azteca "lo hizo para imponer otro régimen que perseguiría las costumbres de los pueblos originarios, que acabó con sus religiones y que creó una élite criolla que continuaría dominando la región durante siglos".

"Le recomiendo que escuche a los historiadores"

Finalmente, y tras enumerar estas cuestiones que no se dijeron durante el acto, PutoMikel ha recordado que incluso el rey emérito reconoció los abusos al pueblo indígena. Algo que también ha hecho recientemente Felipe VI.

"¿Podría ser acaso que ahora que el rey Felipe VI ha reconocido que hubo abusos en la conquista y los gobiernos de México y España vuelven a acercarse, necesita volver a crear polémica?", se pregunta Mikel Herrán refiriéndose a Ayuso.

"No sé, a lo mejor a la presidenta le ha entrado un súbito interés por la historia, pero en ese caso le recomiendo que escuche a los historiadores", ha sentenciado este arqueólogo aficionado a la Historia.