En Reino Unido hablan de lo de Sánchez y lo que dicen de España va a generar un lío de los grandes

El medio británico conservador The Telegraph ha publicado una columna de opinión de Jake Wallis Simons sobre lo que ha ocurrido en los últimos días con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Pero hay algo que ha dicho de España que va a levantar una gran polvareda en todo el país.

"¿Cuál es el peor país de Europa? No en términos de clima, gastronomía o cultura, sino por su élite gobernante", ha cuestionado al inicio de su artículo, antes de detallar que "con su afición por las fronteras flexibles, sumada a una eurofilia ideológica y un odio patológico a Israel, solía pensar que era Irlanda". "Pero ahora empiezo a dudarlo", ha añadido.

El medio británico recoge que una encuesta de YouGov apunta a que la aprobación del "primer ministro socialista Pedro Sánchez" se sitúa ahora "en -36, una caída abrupta desde el año pasado, impulsada por los escándalos de corrupción que involucran a su esposa, su hermano y varios de sus colaboradores más cercanos".

"La inevitable reprimenda de Donald Trump, quien condenó la postura española como 'increíblemente irrespetuosa', fue parte del argumento. En España, el líder estadounidense es incluso menos popular que Sánchez, lo que convierte la tensión transatlántica en algo positivo", ha expuesto.

Desde The Telegraph, su columnista asegura que "el trauma de la Guerra Civil de la década de 1930 dejó en España una inclinación pacifista". "Pero el egocentrismo del gobierno, sumado a las acusaciones de corrupción, está provocando una reacción violenta de la extrema derecha", ha expresado.

"El gobierno actual, que en 2023 ofreció amnistía a los separatistas catalanes exiliados, se ha convertido en un sargento de reclutamiento para estos extremistas. Los jóvenes ahora son más propensos que sus abuelos a apoyar al partido ultraderechista Vox", ha señalado en el artículo.

La postura sobre las redes sociales

El anuncio de Pedro Sánchez de prohibir el acceso a los menores de 16 años a las redes sociales no ha sentado nada bien al columnista del conocido medio británico, destacando que "no expreses tu desaprobación en línea".

"El líder español presentó algunas de las leyes de censura digital más estrictas de Europa".

"Los menores de 16 años tendrán prohibido el acceso a las redes sociales; se harán esfuerzos para vigilar la 'huella de odio y polarización'".

"Los críticos acusaron a Sánchez de 'utilizar la política tecnológica como arma'. ¿Alguien quiere una olla a presión?".

La forma en la que ha cerrado el artículo llama poderosamente la atención. Destaca que España "se mantiene económicamente sana, impulsada por el turismo post-covid". Pero se pregunta que "cuánto tiempo pasará antes de que ceda". "Hay una lección ahí. Lamentablemente, es una que nuestro propio primer ministro casi con toda seguridad no aprenderá", ha sentenciado.