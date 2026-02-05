Colas en Starbucks para conseguir esta taza: vale 39,90 euros y todo apunta a que se agotará pronto

El término FOMO significa, en inglés, Fear of Missing Out, es decir, el miedo a perderse algo. Esta es una nueva una forma de ansiedad social que se caracteriza por la necesidad constante de estar conectado y saber qué hacen otros.

Esto se puede aplicar perfectamente a lo que ha ocurrido en los últimos dos días con una taza de Starbucks con forma de oso que vale 39,90 euros y que va camino de agotarse en todas las tiendas de España.

Se llama Bearista Cup y muchos usuarios están detrás de ella. Ha sido la influencer @andreavaliente___ la que ha puesto a todos en alerta sobre este producto que, como ella mismo ha contado, ha conseguido gracias a pegarse un madrugón importante.

"Aún era de noche pero no me importa y es que madrugué tanto porque no quería quedarme sin él y sabía que se iba a agotar. De hecho no fui la primera en llegar porque ya había cola", ha señalado.

Como se puede ver en el vídeo, había un nutrido grupo de personas antes de ella: "Por fin estamos aquí no me lo creo que vaya a conseguir el vasito del osito y esta fue mi cara real cuando me enteré de que costaba 39,90".

Ha confesado que pensaba que iba a costar unos 20 o 30 euros: "Es mucho más grande de lo que me esperaba pero es precioso y el próximo matcha me lo voy a hacer aquí".

Bearista cup de Starbucks Imagen cedida por Starbucks

Disponible desde el 2 de febrero y cómo conseguirlo

Tal y como cuenta la compañía en un comunicado, el icónico Bearista Cold Cup, el vaso reutilizable con forma de oso, estará disponible desde el 2 de febrero exclusivamente para los miembros de Starbucks Rewards Green y Gold, con un límite de una unidad por cliente.

Además, su lanzamiento coincide con la llegada de las bebidas de invierno, un momento ideal para aprovechar este nuevo vaso y disfrutar de propuestas como el Pistacho Avena Latte y el Pistacho Frappuccino.