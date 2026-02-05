Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Colas en Starbucks para conseguir esta taza: vale 39,90 euros y todo apunta a que se agotará pronto
Colas en Starbucks para conseguir esta taza: vale 39,90 euros y todo apunta a que se agotará pronto

Así la puedes conseguir. 

Álvaro Palazón
Álvaro Palazón
Una mujer sostiene un vaso de Starbucks en una imagen de archivo.JEWEL SAMAD via AFP via Getty Images

El término FOMO significa, en inglés, Fear of Missing Out, es decir, el miedo a perderse algo. Esta es una nueva una forma de ansiedad social que se caracteriza por la necesidad constante de estar conectado y saber qué hacen otros. 

Esto se puede aplicar perfectamente a lo que ha ocurrido en los últimos dos días con una taza de Starbucks con forma de oso que vale 39,90 euros y que va camino de agotarse en todas las tiendas de España. 

Se llama Bearista Cup y muchos usuarios están detrás de ella. Ha sido la influencer @andreavaliente___ la que ha puesto a todos en alerta sobre este producto que, como ella mismo ha contado, ha conseguido gracias a pegarse un madrugón importante. 

"Aún era de noche pero no me importa y es que madrugué tanto porque no quería quedarme sin él y sabía que se iba a agotar. De hecho no fui la primera en llegar porque ya había cola", ha señalado. 

Como se puede ver en el vídeo, había un nutrido grupo de personas antes de ella: "Por fin estamos aquí no me lo creo que vaya a conseguir el vasito del osito y esta fue mi cara real cuando me enteré de que costaba 39,90". 

Ha confesado que pensaba que iba a costar unos 20 o 30 euros: "Es mucho más grande de lo que me esperaba pero es precioso y el próximo matcha me lo voy a hacer aquí". 

Bearista cup de Starbucks
  Bearista cup de StarbucksImagen cedida por Starbucks

Disponible desde el 2 de febrero y cómo conseguirlo

Tal y como cuenta la compañía en un comunicado, el icónico Bearista Cold Cup, el vaso reutilizable con forma de oso, estará disponible desde el 2 de febrero exclusivamente para los miembros de Starbucks Rewards Green y Gold, con un límite de una unidad por cliente.

Además, su lanzamiento coincide con la llegada de las bebidas de invierno, un momento ideal para aprovechar este nuevo vaso y disfrutar de propuestas como el Pistacho Avena Latte y el Pistacho Frappuccino. 

