El cartel de un bar de Galicia que puede empezar a ser habitual en muchos locales de España

Más de 3.000 personas han dado a 'me gusta' a la publicación que ha hecho en redes Soy Camarero con el cartel de un bar de Galicia que manda un mensaje a padres y madres que van a su local con niños.

"Aviso. Todo aquel niño que esté sin supervisión paterna/materna en este bar, pasará a ser propiedad del bar y será vendido como esclavo. Avisados estáis. Los niños no deben corretear entre las meses", reza el cartel del local en cuestión.

Este mensaje ha abierto un importante debate en la publicación de Jesús Soriano, persona detrás de Soy Camarero, donde muchos han opinado sobre el comportamiento de los menores en bares y restaurantes.

Reacciones al cartel

"¿Se piensan que pueden tratar a los niños como a sus camareros o qué?", dice un cliente no conforme con el cartel. Otros tiran de humor: "El problema va a llegar cuando algún padre o madre tantee, a ver si hay suerte y tengan que reconocer que era coña".

Otra persona ha compartido un cartel en un bar inglés que dice con más sentido del humor: "A todos los niños que no estén atendidos se les dará un café solo y un gatito gratis".

"Ya lo he visto en algunos bares, me parece una forma genial de dar y toque a los padres de niños asalvajados, si no se han tomado el trabajo de educarlos yo no tengo porqué soportarlos", explica otra persona.

Y añade otro: "Me parece genial el cartel. Los bares son centros hosteleros, no parques infantiles para que otros cuiden de tus niños".

