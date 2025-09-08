Puigdemont señala a tres magistrados conservadores del Constitucional y pide apartarles del debate sobre su recurso de amparo

Carles Puigdemont vuelve al foco. El expresidente catalán ha exigido que tres magistrados del ala conservadora del Tribunal Constitucional sean apartados de las deliberaciones sobre su recurso de amparo.

En un escrito firmado por su abogado Gonzalo Boye conocido este lunes, Puigdemont carga contra los magistrados Enrique Arnaldo, Concepción Espejel y José María Macías y reclama que no participen en las deliberaciones en torno al recurso de amparo que presentó su defensa contra la decisión del Tribunal Supremo de no amnistiarle la malversación del 'procés'.

Para Puigdemont, los tres miembros del Constitucional señalados muestran una "pérdida de apariencia de imparcialidad", aunque carga especialmente contra Enrique Arnaldo, por su "estrecha relación con el Partido Popular, responsable de su promoción al cargo de magistrado del Tribunal Constitucional".

Más en concreto, considera que Arnaldo ha adoptado "posición previa sobre los asuntos que son objeto de este recurso de amparo", refiriéndose en concreto a "su reciente libro 'Tiempo de Constitución. Límites, controles y contrapesos del poder'".

El expresident catalán asegura que en este libro Arnaldo "muestra su animadversión" hacia él y añade un artículo fechado el 17 de septiembre de 2017 donde asegura que Arnaldo indicó que Puigdemont "habría procedido a una deliberada perversión del Estado de Derecho". Incluye, igualmente, otros artículos donde vincularía a Arnaldo por su relación de amistad otros magistrados del Supremo que juzgaron la causa del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.

Sobre Espejel, el texto firmado por Gonzalo Boye también remarca su "estrecha relación con el PP", partido que considera "responsable de su promoción" al Constitucional. Igualmente, se refiere a cuando, siendo ella presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, emitió un voto particular contra la absolución en 2020 del mayor de los Mossos D'Equadra Josep Lluís Trapero por el 1-O.

Para Boye, Espejel dio "buena muestra de su opinión personal de que la organización del referéndum de autodeterminación de Cataluña celebrado el 1 de octubre de 2017 fue un hecho delictivo", como cita Europa Press.

Finalmente, ataca a Macías porque "a lo largo de estos años se ha ido pronunciando en contra de los intereses" de Puigdemont y su entorno "de forma manifiesta". Para ello se apoya en varias publicaciones en prensa, donde, siempre según el testimonio de Puigdemont y su defensa, Macías habría su "guerra frontal" contra la ley de amnistía y su amistad con el instructor del 'procés', el magistrado del TS Pablo Llarena.

"¿Qué garantía de imparcialidad hay cuando quien está llamado a decidir en un asunto calificó de nazis al demandante y de amigo a quien dictó la resolución impugnada?", plantea Boye.